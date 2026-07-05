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Російська сторона заявила про готовність передати Україні тіла загиблих військовослужбовців, які нібито перебувають у Костянтинівці. Провести передачу запропонували у зв’язку зі “звільненням” міста російськими військами. Українська влада та військові на пропозицію не відповіли. Водночас у ЗСУ спростовують захоплення Костянтинівки.
У російському Міноборони заявили, що готові провести “гуманітарну акцію” з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.
Російська сторона пов’язала цю пропозицію з нібито “захопленням” міста та “встановленням над ним повного контролю” окупаційних військ.
Для передачі тіл росіяни запропонували українській стороні припинити вогонь у Костянтинівці з 12:00 до 18:00 за московським часом 6 липня. Повідомити про рішення українське командування, за заявою РФ, мало до полудня 5 липня.
Проте ні президент України, ні Головнокомандувач ЗСУ на цю заяву офіційно не відреагували. Немає згадки про це на сторінках Генерального штабу ЗСУ та ОК “Схід”.
Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявляють, що інформація про захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. Українські військові оприлюднили відео з різних районів міста, де перебувають бійці ЗСУ.
Російські військові продовжують спроби інфільтрації та просування до міста окремими групами. Водночас, за даними українського командування, такі дії виявляють, а окупантів знищують.
Раніше про нібито захоплення Костянтинівки заявляв президент Росії Володимир Путін. Російська сторона не надала об’єктивних доказів повного контролю над містом. Українські військові це спростували.