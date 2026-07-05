Пошкоджені обстрілами багатоповерхівки у Костянтинівці. Фото: МВС України

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Російська сторона заявила про готовність передати Україні тіла загиблих військовослужбовців, які нібито перебувають у Костянтинівці. Провести передачу запропонували у зв’язку зі “звільненням” міста російськими військами. Українська влада та військові на пропозицію не відповіли. Водночас у ЗСУ спростовують захоплення Костянтинівки.

У російському Міноборони заявили, що готові провести “гуманітарну акцію” з передачі тіл загиблих українських військових у Костянтинівці.

Російська сторона пов’язала цю пропозицію з нібито “захопленням” міста та “встановленням над ним повного контролю” окупаційних військ.

Для передачі тіл росіяни запропонували українській стороні припинити вогонь у Костянтинівці з 12:00 до 18:00 за московським часом 6 липня. Повідомити про рішення українське командування, за заявою РФ, мало до полудня 5 липня.

Проте ні президент України, ні Головнокомандувач ЗСУ на цю заяву офіційно не відреагували. Немає згадки про це на сторінках Генерального штабу ЗСУ та ОК “Схід”.

Костянтинівка залишається під контролем Сил оборони України

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ заявляють, що інформація про захоплення Костянтинівки не відповідає дійсності. Українські військові оприлюднили відео з різних районів міста, де перебувають бійці ЗСУ.

Російські військові продовжують спроби інфільтрації та просування до міста окремими групами. Водночас, за даними українського командування, такі дії виявляють, а окупантів знищують.

Раніше про нібито захоплення Костянтинівки заявляв президент Росії Володимир Путін. Російська сторона не надала об’єктивних доказів повного контролю над містом. Українські військові це спростували.