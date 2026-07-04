Пошкоджені обстрілами багатоповерхівки у Костянтинівці. Фото: МВС України

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Президент Росії Володимир Путін під час наради в одному з військових пунктів управління заявив, що російська армія нібито окупувала Костянтинівку на Донеччині. Українські Сили оборони цю інформацію назвали фейком та запевнили, що місто залишається під контролем захисників.

Про заяву російської сторони повідомили російські державні ЗМІ. Спростування оприлюднили в угрупованні військ “Схід”.

За версією російської сторони, війська РФ нібито “звільнили” Костянтинівку у червні. Путін назвав це “першим і дуже важливим кроком” для подальшого наступу на Слов’янсько-Краматорську агломерацію та доручив евакуювати цивільних, які, за його словами, залишаються у місті.

У відповідь в угрупованні військ “Схід” заявили, що ці твердження не відповідають дійсності.

“Місто Костянтинівка контролюється підрозділами Сил оборони України, у частині міських районів тривають постійні боєзіткнення”, — йдеться у повідомленні.

Там додали, що російські військові продовжують намагатися проникнути до міста, однак українські оборонці виявляють такі спроби та знищують окупантів. За даними військових, також триває вогневе ураження російської логістики та місць зосередження особового складу.

В угрупованні військ “Схід” назвали заяву про окупацію Костянтинівки черговим фейком та спробою російського керівництва продемонструвати неіснуючі успіхи на фронті.

Раніше ми писали, що у травні 2026-го росіяни вперше з жовтня 2023 року за місяць втратили в Україні більше території, ніж захопили — це був найнижчий показник просування за два роки війни.