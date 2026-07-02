Інфографіка, яка показує динаміку окупації українських територій за версією DeepState

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Аналітичний проєкт DeepState, який створив та регулярно оновлює мапу бойових дій в Україні на основі даних із відкритих джерел, підбив підсумки червня 2026 року для російського угруповання. Хоч просування армії країни-агресорки у порівнянні із травнем зросли, загарбники вкотре втратили більше території, ніж захопили, кажуть аналітики.

Про це йдеться у дописі, розміщеному на каналі DeepState у Telegram.

“Згідно з нашою мапою, за червень приріст окупованих територій склав 84 кв. км. При цьому з успіхів Сил Оборони практично нічого ще не можна показувати і якщо врахувати скільки наші звільнили за минулий місяць, то вдруге підряд у ворога вийде відʼємне число. Хоча різниця вийшла й невелика”, — повідомили у DeepState.

Так, за травень приріст окупованих територій в Україні становив 14 квадратних кілометрів — це найнижчий показник за останні два роки. У червні 2026-го він зріс — росіяни взяли під контроль 84 кілометри квадратні території, однак це досі один із найменших показників за останні два роки.

Аналітики пояснюють: за два останні місяці приріст у росіян узагалі негативний через контратаки українських сил. Однак їхні результати на мапу поки не додають, дотримуючись інформаційної тиші.

“У другій половині червня у ворога зʼявилися успіхи в районі Костянтинівки, ДКУ (державного кордону України, — ред.) та Гуляйполя, що дало можливість дещо покращити ситуацію у порівнянні з травнем”, — уточнили аналітики.

Додатково вони зазначили, що на фронті за місяць знову зросла кількість атак з боку росіян. Рекордні показники травня перевершили на 4.4%. Втім, це не вплинуло на якість та ефективність штурмових дій.

Нагадаємо, в ніч на 2 липня російські військові завдали масованого удару по Києву — в місті фіксують руйнування у семи районах, найважчі — у Дарницькому. Серед мешканців столиці є загиблі та поранені, зокрема серед дітей. Розповідаємо про наслідки атаки.