Вперше від жовтня 2023-го росіяни за місяць втратили більше території, ніж захопили, — DeepState

Військовий ЗСУ на Донеччині. Ілюстративне фото: Андрій Полухін для Вільного Радіо

Аналітичний проєкт DeepState, який встановлює просування сторін на війні Росії проти за допомогою даних із відкритих джерел, підбив підсумки травня для російського угруповання. Там стверджують, що вперше від початку битви за Авдіївку загарбники за місяць втратили більше території, ніж захопили.

Про це повідомили у телеграм-каналі проєкту DeepState.

“Кацапи (росіяни, — ред.) повністю провалили травень — найгірший приріст окупованої території починаючи з жовтня 2023-го, коли ворог розпочав стратегічну наступальну операцію на більшості ділянок фронту. Згідно з нашою мапою, за травень противник окупував всього 14 кв. км української території. Хоча варто розуміти, що в цілях безпеки ми показуємо просування Сил Оборони України із затримкою, тому без конкретики, але готові заявити, що це перший місяць за останні роки після “Контрнаступу 2023”, коли приріст окупованої території для кацапів став від’ємним”, — заявили аналітики.

Вони зазначили, що порівняно низькі територіальні здобутки росіян не пов’язані з тим, що вони припинили йти в штурми. Навпаки: за травень вдалося зафіксувати рекордні 7 тис. атак. Це на 37.5% більше, ніж було у квітні.

“Але результату великого нема, бо кацапська армія продовжує деградувати на тактичному рівні. Нам постійно надають відео, де кацапи проводять в кращому випадку штурмові дії двійками, а дуже часто 1 кацап штурмує в соло. Але поки він дійде, то по ньому прилетить все”, — йдеться в публікації DeepState.

Також у проєкті зазначили, що росіяни й надалі дотримуються тактики інфільтрації, проте українські сили тепер більш ефективно реагують на такі атаки. Тому першим складніше накопичуватися та проводити операції зі встановлення прапорів.

Попри скорочення темпів російського просування, аналітики уточнили, що ситуація у фронтовій Костянтинівці продовжує бути “проблемною”. У DeepState зазначили, що перспективи для міста “далеко не найкращі”.

“Війна входить в новий етап і для Української держави важливо не втратити ініціативу. На щастя, є хороші кадрові зміни — новий Міністр Оборони Федоров, новий командувач УВ “Схід” Ніколюк, дуже багато толкових комкорів та комбригів стають на посаду, а багатьох проблемних забрали кудись на підвищення. Хочеться, щоб ці тренди тривали і надалі”, — заявили аналітики.

Нагадаємо, російські війська концентрують сили, аби прорватися в бік Костянтинівки та закріпитися там. Для цього вони використовують як бійців, так і мототехніку, а ще велику кількість дронів — щодня українські захисники збивають до 400 дронів.