Бійці “Скелі” у Костянтинівці. Скриншот з відео 425 полку “Скеля”

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Бійці 425 окремого штурмового полку “Скеля” 18 липня 2026 року опублікували відео, на якому встановлюють український прапор на одній із будівель у Костянтинівці. У підрозділі заявили, що виконали бойове завдання із зачистки міста та наголосили, що Костянтинівка перебуває під контролем українських військових.

Відповідне відео опублікували у телеграм-каналі 425 окремого штурмового полку “Скеля”.

Бійці “Скелі” атакують армію РФ у Костянтинівці. Скриншот з відео 425-го полку “Скеля”

На відео показали атаку безпілотників по російських військових, які перебували в одній із будівель міста, та інші кадри ураження армії РФ у Костянтинівці.

“425 полк «Скеля» бойове завдання виконав. Українське місто Костянтинівка знову під синьо-жовтим прапором. Працюємо далі до повного звільнення України. Слава Україні!” — сказав один із військових на оприлюдненому відео.

Нагадаємо, раніше росіяни заявляли, що вивезли з Костянтинівки на тимчасово окуповану територію вже 12 місцевих жителів. У матеріалі оприлюднили їхні імена та адреси, звідки, за словами окупантів, забирали людей.