Росіяни заявили, що вивезли з Костянтинівки на ТОТ вже 12 місцевих (імена та адреси, звідки їх забрали)

11 липня 2026 року окупаційні представники опублікували перелік із 15 жителів Костянтинівки та села Зоря, яких росіяни начебто евакуювали вглиб окупованої території. Більшість із цих людей нібито проживали у західних околицях міста, одна людина — у приватному секторі східних кварталів. Публікуємо повний перелік імен людей, які оприлюднили загарбники.
Перелік людей, яких нібито евакуювали з Костянтинівки, журналісти Вільного Радіо знайшли у російських джерелах.
Зазначимо, офіційних даних, які б підтверджували, що людей із переліку нижче дійсно вивезли окупанти, немає. Якщо ви знайшли у цьому списку ім’я когось із близьких — це не гарантує, що людину вивезли, втім вам краще уточнити ці дані у місцевої влади.
За твердженнями окупантів, вони вивезли таких людей:
Щусь Сергій Вікторович, який народився 31 жовтня 1986 року та проживав за адресою: пл. Перемоги, буд. 4 (західний квартал міста);
Каєткін Сергій Володимирович, який народився 09 вересня 1961 року та проживав за адресою: пл. Перемоги, буд. 10;
Галка Тетяна Вікторівна, яка народилася 12 грудня 1973 року та проживала на просп. Ломоносова, буд. 93-В (теж західний квартал міста);
Алексєєв Олександр Миколайович, який народився 22 жовтня 1969 року та проживав у Костянтинівці на вул. Ціолковського, буд. 33 (західний квартал міста);
Бет’єва Альвіна Олексіївна, яка народилася 15 лютого 1959 року та проживала у Костянтинівці на вул. Ярослава Мудрого (колишня Олександра Невського), буд. 16 (теж західний квартал міста);
Артамонов Микола Миколайович, який народився 28 березня 1974 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Громова, буд. 34 (один із найзахідніших будинків міста);
Решетняк Олена Геннадіївна, яка народилася 19 березня 1967 року та проживала у Костянтинівці за адресою: бул. Космонавтів, буд. 6 (теж західний квартал міста);
Кочуков Володимир Анатолійович, який народився 25 лютого 1951 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Мінська, буд. 447 (квартал приватного сектору на східних околицях міста);
Мілова Надія Афанасіївна, яка народилася 02 липня 1946 року та проживала у Костянтинівці за адресою: бул. Космонавтів, буд. 6 (західний квартал міста);
Ізмайлов Юрій Анатолійович, який народився 18 липня 1983 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Молокова, буд. 6 (західні околиці міста);
Попов Євген Олександрович, який народився 22 лютого 1987 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Громова, буд. 11 (теж західні околиці міста);
Піскунова Алевтина Михайлівна, яка народилася 03 серпня 1945 року і проживала у Костянтинівці за адресою: вул. Леваневського, буд. 27 (західний квартал міста).
Зазначимо, деяких із вивезених місцевих жителів росіяни використали у своїх пропагандистських сюжетах.
Наприклад, голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов розповідав про родину 10-річної Софії з Костянтинівки, яку окупанти нібито “врятували з підвалу” та вивезли на окуповану частину Донецької області. Раніше цю родину вже вивозили з оточеного боями міста, однак вони повернулися.
Втім немає даних, які б підтверджували, що такі коментарі люди записували добровільно, адже на території Росії вони залежать від тих, хто їх вивіз.