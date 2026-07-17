Росіяни заявили, що вивезли з Костянтинівки на ТОТ вже 12 місцевих (імена та адреси, звідки їх забрали)

Житлові будинки у Костянтинівці, квітень 2026 року. Фото: 24 бригада ЗСУ

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11 липня 2026 року окупаційні представники опублікували перелік із 15 жителів Костянтинівки та села Зоря, яких росіяни начебто евакуювали вглиб окупованої території. Більшість із цих людей нібито проживали у західних околицях міста, одна людина — у приватному секторі східних кварталів. Публікуємо повний перелік імен людей, які оприлюднили загарбники.

Перелік людей, яких нібито евакуювали з Костянтинівки, журналісти Вільного Радіо знайшли у російських джерелах.

Зазначимо, офіційних даних, які б підтверджували, що людей із переліку нижче дійсно вивезли окупанти, немає. Якщо ви знайшли у цьому списку ім’я когось із близьких — це не гарантує, що людину вивезли, втім вам краще уточнити ці дані у місцевої влади.

За твердженнями окупантів, вони вивезли таких людей:

Щусь Сергій Вікторович, який народився 31 жовтня 1986 року та проживав за адресою: пл. Перемоги, буд. 4 (західний квартал міста);

Каєткін Сергій Володимирович, який народився 09 вересня 1961 року та проживав за адресою: пл. Перемоги, буд. 10;

Галка Тетяна Вікторівна, яка народилася 12 грудня 1973 року та проживала на просп. Ломоносова, буд. 93-В (теж західний квартал міста);

Алексєєв Олександр Миколайович, який народився 22 жовтня 1969 року та проживав у Костянтинівці на вул. Ціолковського, буд. 33 (західний квартал міста);

Бет’єва Альвіна Олексіївна, яка народилася 15 лютого 1959 року та проживала у Костянтинівці на вул. Ярослава Мудрого (колишня Олександра Невського), буд. 16 (теж західний квартал міста);

Артамонов Микола Миколайович, який народився 28 березня 1974 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Громова, буд. 34 (один із найзахідніших будинків міста);

Решетняк Олена Геннадіївна, яка народилася 19 березня 1967 року та проживала у Костянтинівці за адресою: бул. Космонавтів, буд. 6 (теж західний квартал міста);

Кочуков Володимир Анатолійович, який народився 25 лютого 1951 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Мінська, буд. 447 (квартал приватного сектору на східних околицях міста);

Мілова Надія Афанасіївна, яка народилася 02 липня 1946 року та проживала у Костянтинівці за адресою: бул. Космонавтів, буд. 6 (західний квартал міста);

Ізмайлов Юрій Анатолійович, який народився 18 липня 1983 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Молокова, буд. 6 (західні околиці міста);

Попов Євген Олександрович, який народився 22 лютого 1987 року та проживав у Костянтинівці за адресою: вул. Громова, буд. 11 (теж західні околиці міста);

Піскунова Алевтина Михайлівна, яка народилася 03 серпня 1945 року і проживала у Костянтинівці за адресою: вул. Леваневського, буд. 27 (західний квартал міста).

Зазначимо, деяких із вивезених місцевих жителів росіяни використали у своїх пропагандистських сюжетах.

Наприклад, голова Костянтинівської МВА Сергій Горбунов розповідав про родину 10-річної Софії з Костянтинівки, яку окупанти нібито “врятували з підвалу” та вивезли на окуповану частину Донецької області. Раніше цю родину вже вивозили з оточеного боями міста, однак вони повернулися.

Втім немає даних, які б підтверджували, що такі коментарі люди записували добровільно, адже на території Росії вони залежать від тих, хто їх вивіз.