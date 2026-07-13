10-річна Софія з Костянтинівки, яку росіяни вивезли на ТОТ Донеччини. Фото: з росіійських медіа

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Родину 10-річної Софії з Костянтинівки, яку нібито “врятували з підвалу” російські військові та вивезли на окуповану частину Донецької області, раніше евакуювали з оточеного боями міста, однак вони повернулися. Розпочати процедуру повернення дитини в Україну поки не можуть — немає документального підтвердження загибелі її батьків.

Про це пише видання “Суспільне. Донбас” із посиланням на голову Костянтинівської МВА Сергія Горбунова та начальницю служби у справах дітей Донецької ОДА Юлію Рижакову.

За словами посадовця, сімʼю дівчинки евакуювали з оточеної боями Костянтинівки, однак згодом вони повернулися до міста. Місцевій владі вдалося встановити родичів дитини — старша повнолітня сестра, яка нині перебуває у комунікації зі службою у справах дітей Костянтинівської міської ради.

“Ми були у місті до січня 2026 року, займалися евакуацією. Поліція, ДСНС, “швидка” — ще восени виїхали з Костянтинівки. На жаль, багато хто повертався. Було таке, що вивозили, а вони полями назад йшли. Ви ж розумієте, якщо людина хоче, вона все одно повернеться. Мені важко назвати адекватними батьків, які з собою брали ще й дітей та наражали їх на небезпеку”, — пояснив Сергій Горбунов.

Читати також: Зеленський підписав закон, який дозволить евакуювати дітей без згоди батьків: правозахисники закликали ветувати документ

Служба вже отримала свідоцтво про народження Софії, необхідні витяги з державних реєстрів та інші документи:

“Повний витяг з державного реєстру щодо батька дитини, бо там мати оформлювалася як мати-одиначка. З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань дізналися, що і мати, і дитина на сьогодні офіційно перебувають у розшуку”, — розповіла Юлія Рижакова.

Водночас основна перешкода для повернення дитини до підконтрольної частини України, за словами Сергія Горбунова, — брак документального підтвердження загибелі батьків. Дівчинка має отримати офіційний статус сироти, щоб запустити механізм для влаштування під опіку рідної сестри.

“Отримати свідоцтво про смерть матері можна тільки через суд. Для цього має бути дуже велика доказова база, щоб визнати мати дійсно загиблою. На жаль, у нас, окрім відео, які ширяться в медіа, більше нічого немає”, — пояснила начальниця служби у справах дітей.

Рижакова додала, що служби опрацьовують інші юридичні механізми, які дозволять надати неповнолітній необхідний статус і розпочати процедуру її повернення.

Що передувало

12 липня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на поширене російськими медіа відео із 10-річною дівчинкою з Костянтинівки, яку, за твердженнями окупантів, вивезли на тимчасово окуповану територію. Омбудсман заявив, що цей випадок необхідно ретельно перевірити, а також закликав невідкладно розширити примусову евакуацію дітей із небезпечних районів Донеччини.

Керівниця з політик ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Олександра Дворецька повідомила, що команда вже зʼясувала нові обставини цієї історії.

За її словами, 10-річна Софія та її родина до зникнення продовжували навчатися в українській школі дистанційно. Згодом зв’язок із дитиною обірвався.

У Bring Kids Back UA зазначають, що російські військові могли вивезти дівчинку з дому щонайменше за півтора місяця до того та утримували у Шахтарську.

За словами Дворецької, дитину змушували записувати пропагандистські відео з російськими військовими, а згодом російські пропагандисти записували з нею нові сюжети вже після повідомлень про смерть матері.

Нагадаємо, примусову евакуацію дітей із Костянтинівської громади запровадили наприкінці серпня 2024 року.