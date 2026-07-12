Вивезення окупантами українських дітей. Ілюстративне фото: Depositphotos

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на поширене російськими медіа відео із 10-річною дівчинкою з Костянтинівки, яку, за твердженнями окупантів, вивезли на тимчасово окуповану територію. Омбудсман заявив, що цей випадок необхідно ретельно перевірити, а також закликав невідкладно розширити примусову евакуацію дітей із небезпечних районів Донеччини.

Про це Дмитро Лубінець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За словами омбудсмана, він уже звернувся до Донецької обласної військової адміністрації, аби зʼясувати, чому 10-річна дитина залишалася у прифронтовій Костянтинівці та чи були вжиті всі передбачені законом заходи для її евакуації.

“Чому 10-річна дитина залишалася там, де щодня вбиває Росія? Коли закон передбачає механізм евакуації у примусовий спосіб, він має працювати на випередження”, — зазначив Лубінець.

Омбудсман наголосив, що необхідно перевірити, чи не допустили відповідальні посадовці бездіяльності або зволікання. Водночас він визнав, що іноді самі батьки відмовляються виїжджати або приховують дітей від евакуації. Саме для таких випадків, за його словами, і передбачений механізм примусової евакуації.

Крім того, Лубінець повідомив, що триває пошук родичів дівчинки.

Окремо уповноважений заявив, що вимагатиме від Донецької ОВА розширити примусову евакуацію дітей із населених пунктів, де їхньому життю щодня загрожують російські обстріли.

Він також назвав можливе вивезення дитини черговим проявом системної політики Росії щодо українських дітей.

“Росія з 2014 року системно викрадає українських дітей. Це не випадковість. Це державна політика. Це воєнний злочин”, — наголосив омбудсман.

У Bring Kids Back UA заявили, що дитину могли вивезти ще півтора місяця тому

Керівниця з політик ініціативи Президента України Bring Kids Back UA Олександра Дворецька повідомила, що команда вже зʼясувала нові обставини цієї історії.

За її словами, 10-річна Софія та її родина до зникнення продовжували навчатися в українській школі дистанційно. Згодом зв’язок із дитиною обірвався.

У Bring Kids Back UA зазначають, що російські військові могли вивезти дівчинку з дому щонайменше за півтора місяця до того і утримували у Шахтарську.

Численні повідомлення в російських медіа про дівчинку з Костянтинівки. Скриншот: Центр протидії дезінформації

За словами Дворецької, дитину змушували записувати пропагандистські відео з російськими військовими, а згодом російські пропагандисти записували з нею нові сюжети вже після повідомлень про смерть матері.

У Bring Kids Back UA також звернули увагу, що історію почали активно поширювати саме зараз — на тлі публікації звіту ОБСЄ про мілітаризацію українських дітей Росією та напередодні відкритих слухань у Європейському суді з прав людини щодо викрадення українських дітей із Криму.

Як додала Олександра Дворецька, попри заяви російської сторони про пошук родичів, українську сторону про місцеперебування Софії не повідомляли, хоча в дитини є близькі, які її розшукують.

Нагадаємо, примусову евакуацію дітей із Костянтинівської громади запровадили наприкінці серпня 2024 року.

Раніше ми писали, що окупанти заснували медаль “За звільнення Костянтинівки”, хоча бої за місто тривають.