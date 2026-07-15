Російські війська не мають повного контролю над Костянтинівкою, — офіцер 36 бригади

Костянтинівка на мапі DeepState від 14 липня

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Попри заяви російських загарбників про повний контроль над Костянтинівкою, вони досі не окупували його. Війська країни-агресорки продовжують спроби закріпитися там, а також б’ють по логістичних маршрутах та позиціях Сил оборони.

Про це в ефірі телемарафону “Єдині новини” заявив офіцер 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білінського з позивним “Їжак”.

“Заяви противника не відповідають дійсності. Противник дійсно постійно здійснює спроби щодо “інфільтрації” своїх більших груп в місто, але Сили оборони постійно здійснюють пошук та знищення його груп. Тобто термін “повний контроль” — це далеко від дійсності. Противник постійно засилає свої піхотні підрозділи в місто з розрахунку на те, що хтось дійде, закріпиться, буде непомічним”, — сказав військовослужбовець.

Він зазначив, що російське командування дотримується тактики постійного виснаження українських сил: нові групи піхоти заходять у місто в надії, що хоча б частині вдасться закріпитися непомітно.

Тиск на українських захисників створюють також обстріли та удари по логістиці, зазначив офіцер. Для атак на маршрути постачання й позиції Сил оборони окупанти регулярно застосовують авіацію, FPV-дрони та інші безпілотники.

“Ситуація дуже динамічна, вона потребує зміни тактики. Ми не можемо недооцінювати ворога, який не шкодує свого особового складу”, — підкреслив офіцер.

Дії російських військ він охарактеризував як тактику “випаленої землі”: за його словами, удари завдають як по військових, так і по цивільних об’єктах, а інфраструктура на шляху просування знищується.

Нагадаємо, ватажок так званої “ДНР” Денис Пушилін заявив про створення медалі “За звільнення Костянтинівки”. Нею окупаційна влада планує нагороджувати російських військових, які брали участь у боях за місто. Водночас українські військові повідомляють про активні бойові дії в районі Костянтинівки, а дані аналітиків не підтверджують повного контролю російської армії над цією територією.