Укриття. Ілюстративне фото: Краматорська МВА

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У селищі Черкаське Краматорського району планують облаштувати модульне укриття, де одночасно зможуть перебувати понад пів сотні людей. Для цього місцева влада уклала прямий договір із підрядником без відкритих торгів. Якою буде споруда — розповідаємо далі.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю оголосили в Черкаській селищній раді. Згідно з документацією, йдеться про модульну захисну споруду. Такі укриття встановлюють у місцях, де немає змоги швидко облаштувати капітальне сховище або там, де потрібно оперативно збільшити кількість місць для укриття населення.

У споруді передбачили місця для 55 людей. Усередині мають бути встановлені лави, столи, шафи для зберігання речей та інше необхідне обладнання.

Частина приміщень буде розрахована на тривале перебування під час загрози обстрілів. Зокрема, в укритті мають встановити п’ять двоярусних ліжок, тобто десять спальних місць.

Також проєкт передбачає облаштування санітарної зони. У сховищі буде душова кімната, умивальники та туалет. Також там мають бути місця для зберігання запасів води, медикаментів та інших речей першої потреби.

У документах зазначають, що укриття обладнають системами вентиляції, освітлення та електропостачання. Передбачене також резервне живлення на випадок відключень електроенергії.

Споруда повинна відповідати державним вимогам до захисних споруд цивільного захисту. Зокрема, вона має захищати людей від наслідків вибухів, ударної хвилі, уламків боєприпасів і часткового руйнування будівель поблизу.

За встановлення споруди підряднику заплатять 1 102 532 грн із місцевого бюджету. Роботи виконуватиме виробничий підрозділ обласного комунального підприємства “Донецьктеплокомуненерго”. За даними аналітичної системи YouControl, підприємство працює з 2001 року та належить Донецькій обласній раді. Його основна діяльність пов’язана з постачанням тепла та гарячої води, однак серед додаткових напрямів роботи є монтаж інженерних мереж і виконання будівельних робіт.

За даними відкритих реєстрів, у підприємстві працюють понад 900 людей. Головний офіс розташований у Дружківці, але виробничі підрозділи є й в інших громадах Донеччини.

Закупівлю провели без відкритих торгів. У селищній раді пояснили це нагальною потребою виконати роботи в максимально короткі строки.

Наразі інформації про точне місце встановлення модульного укриття у відкритому доступі немає. Відомо лише, що воно розташовуватиметься в селищі Черкаське Краматорського району.

Завершити облаштування укриття планують до 31 серпня 2026 року.

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