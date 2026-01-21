Ілюстративне фото: Вільне радіо

Вже друга за 2026 рік зустріч для родин полонених та зниклих із Донецької та Луганської областей почнеться о 12:00 27 січня. Вона пройде в онлайн-форматі за участі представника уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин у Донецькій області Костянтина Чернікова.

Про це повідомив уповноважений з питань зниклих безвісти та полонених Артур Добросердов.

Додатково на зустрічі будуть присутні представники інших державних органів та установ. Її мета — обговорення актуальних проблемних питань, які стосуються дотримання прав і законних інтересів родин оборонців України та цивільних громадян.

Люди, які зацікавлені в участі, можуть звернутися за додатковою інформацією телефоном до Костянтина Чернікова. Він повідомить місце проведення та поділиться іншою інформацією.

+38 (097) 25-03-791

