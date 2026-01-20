Житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Влада Краматорська запустила “гарячу лінію”, аби поліпшити комунікацію щодо ваучерів за житло в окупації. Йдеться про урядову програму компенсацій, яка поки доступна деяким категоріям ВПО.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

З грудня 2025-го деякі переселенці можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за домівку, яка залишилася на ТОТ. Поки програмою можуть скористатися лише захисники зі статусом УБД та військові з інвалідністю внаслідок війни.

Заяви вже розглядають комісії при органах місцевого самоврядування — не більше 30 днів. У Краматорську для розв’язання цього питання створили окрему “гарячу лінію” за цим номером: 075-627-38-34. Вони відповідатимуть на питання упродовж робочого тижня — з 8:30 по 16:00.

“У фокусі фахівців комісії — забезпечити послідовний і зрозумілий процес розгляду кожного звернення та своєчасне інформування людей про ухвалені рішення”, — пояснили посадовці.

Вони уточнили, що наразі опрацьовують звернення, які охочі подали у перший “піковий” тиждень після старту програми.

Більше про ваучери для ВПО за житло на ТОТ

На старті програма доступна для ВПО, які мають статус УБД та військових з інвалідністю внаслідок війни (це прописано у постанові № 1176). Їм видаватимуть житлові ваучери, які зберігатимуться в Державному реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Його можна буде використати для:

купівлі квартири чи будинку (або інвестування у його будівництво);

сплати першого внеску або погашення платежу за іпотекою.

Ваучер діятиме до п’яти років, передавати його не можна.

Нагадаємо, у Слов’янській громаді з’явилася окрема комісія, яка розглядатиме заяви на компенсації за житло в окупації.