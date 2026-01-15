Знищене житло на ТОТ. Ілюстративне фото: Євген Ткачов

У Слов’янській громаді з’явилася окрема комісія, яка розглядатиме заяви на компенсації за житло в окупації. Зміни запровадили на тлі нової урядової програми, які дозволяє отримати ваучери за домівки на ТОТ деяким категоріям переселенців.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження голови Слов’янської МВА.

Створити нову комісію вирішили через те, що інша — з обстеження пошкоджених об’єктів — не встигає опрацьовувати заявки. Новий орган відповідатиме лише за питання компенсацій за житло в окупації для деяких категорій ВПО, які зареєстровані на території Слов’янської громади.

Зазначимо, що з грудня 2025-го деякі переселенці з ТОТ можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за домівку, яка залишилася на ТОТ. Поки програмою можуть скористатися лише захисники зі статусом УБД та військові з інвалідністю внаслідок війни.

До нової комісії увійдуть 11 членів, з яких 4 — представники від громадськості. Вони проводитимуть засідання, на яких:

розглядатимуть підстави, за якими заявники на компенсацію матимуть на неї право;

збиратимуть документи, які необхідні для допомоги у житлових питаннях;

погоджуватимуть (або ні) надання компенсації за житло на ТОТ.

Усі заявки опрацьовуватимуть з Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій. Чи вдалося вже сформувати склад комісії — у документах не вказують.

