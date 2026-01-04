Зруйнований багатоповерховий будинок у Білозерському після обстрілу. Фото: Вільне Радіо

У щонайменше 19 громадах Донеччини з 2022 року немає жодної виплати за житло, пошкоджене чи зруйноване внаслідок війни. Робота комісій заблокована через окупацію або активні бойові дії. Ще в одній громаді комісія працює, але у ВА не знають результатів її роботи. У деяких громадах, попри тимчасову окупацію, подати заяви на компенсації можливо. Розповідаємо детальніше про ситуацію в кожній з громад.

Інформацію про роботу комісій Вільне Радіо дізналося з відповідей на запити до кожної громади.

У Білозерській громаді працює одна коміся з оцінки пошкодженого та знищеного житла, але в адміністрації не мають даних щодо сум компенсацій.

У Соледарській громаді працюють три комісії, але виплати за пошкоджене житло поки не проводять. 23 із 37 населених пунктів громади включно з самим Соледаром перебувають у тимчасовій окупації, а решта — у зоні активних бойових дій.

Попри це, жителі подали 111 заяв на компенсацію за знищене майно. На 4 об’єкти вже є технічні звіти, щодо 107 триває дистанційне обстеження. Комісія звернулася до Міноборони, Держгеокадастру та Державного космічного агентства, аби отримати матеріали дистанційного спостереження, які можуть підтвердити факт руйнувань. Частина відповідей отримана, частину ще очікують. Після завершення збору доказів комісія ухвалюватиме рішення за кожною заявою окремо.

Світлодарська військова адміністрація повідомила, що у громаді створили дві окремі комісії. Вони вже зареєстрували 783 повідомлення про пошкоджені або зруйновані будинки. Всі ці об’єкти знаходяться на тимчасово окупованих територіях.

У Бахмутській адміністрації повідомили, що компенсації за пошкоджене та зруйноване житло мешканцям не виплачували. Через постійні бойові дії комісії не мають можливості працювати та проводити обстеження нерухомості.

Вже у грудні журналісти Вільного Радіо дізналися, що спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки. Ще шестеро заявників отримали відмови у відшкодуванні.

В Іллінівській громаді працюють три комісії, усі — в дистанційному форматі. Громадян приймають у Полтаві за адресою: вул. Івана Мазепи, 30, 4-й поверх, каб. 414б. Отримати консультацію можна телефоном: +380627262429.

В адміністрації додали, що компенсації за пошкоджене майно в громаді не нараховували. А інформація щодо сум компенсацій за знищене житло в громаді відсутня.

У Нікольській громаді мешканці по компенсації не зверталися, тож виплати не проводили. Комісію, яка мала б розглядати заяви про компенсації за пошкоджене та знищене житло, створили у липні 2023 року. Але вся територія громади наразі окупована.

Комісію з компенсацій створили й у Селидівській громаді. Проте у військовій адміністрації повідомили, що не володіють інформацією про суми виплачених компенсацій. Також додали, що виконувати процедури комісія фактично не може, адже територія громади перебуває під тимчасовою окупацією.

У Мар’їнській громаді навіть подати заяву на компенсацію мешканці наразі не можуть. Робота комісії зосереджена на консультаціях для мешканців і внесенні інформації про зруйновані будівлі до державного реєстру. Також триває робота з реєстрації зруйнованого майна в державних реєстрах у Старомлинівській громаді.

У відповіді Маріупольської міської ради немає інформації щодо комісій та компенсацій — лише пояснення, чому їх немає (тимчасова окупація громади та не врегульований механізм обстеження майна на окупованих територіях).

Через тимчасову окупацію або активні бої фактично не працюють комісії і в Кальчицькій громаді. Жодних актів комісійного обстеження об’єктів нерухомого майна не складали у Волноваській громаді. В Ольгинській громаді створили комісію, але через тимчасову окупацію з березня 2022-го обстеження не проводили, а нарахувати компенсації неможливо. Комісію створили, але не активізували її роботу через об’єктивні причини — так вказали у відповіді на запит у Хлібодарівській громаді.

В Очеретинській громаді 38 із 40 населених пунктів тимчасово окуповані, а у двох тривають бойові дії. Ці обставини унеможливили роботу комісії, яку створили у 2023 році. Зважаючи на тимчасову окупацію Мангушської громади, тут також неможлива повноцінна робота комісій з оцінки пошкодженого і зруйнованого житла. Таку ж відповідь надали і у Сартанській громаді, де не складали актів комісійного обстеження житла.

У Вугледарській МВА зазначили, що обстеження пошкодженого і зруйнованого житла неможливе до деокупації та розмінування території громади. Компенсації не надавали і у Мирненській громаді, бо все житло — на тимчасово окупованій території.

Авдіївська громада нині перебуває у тимчасовій окупації, тому комісійні обстеження житла — як очні, так і дистанційні — не проводять, акти не складають, а прийом заяв на компенсацію за пошкоджене чи зруйноване майно не здійснюють. До повномасштабного вторгнення компенсації за зруйноване житло виплачували. Загалом з 2020 до 24.02.2022 тут затвердили 19,72 млн грн компенсацій за 77 зруйнованих об’єктів.

Журналісти Вільного Радіо проаналізували роботу комісій та виплати за зруйноване і пошкоджене житло в усіх 46 громадах Донеччини до жовтня 2025 року.

Вже у 2026 році у Добропільській громаді ще 24 будинки визнали знищеними. 2 січня профільна комісія при міській ВА опрацювала 111 звернень від мешканців Добропілля, Білицького та Водянського щодо відшкодувань за знищене житло. 64 заявникам ухвалили рішення про видачу житлових сертифікатів, у семи випадках — визнали будинки пошкодженими, а не знищеними, а ще щодо 40 заяв рішення попереду, адже комісії потрібно зібрати більше даних.