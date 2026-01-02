У Добропільській громаді ще 24 будинки визнали знищеними: які саме (АДРЕСИ)

Наслідки російської атаки на Добропілля 4 листопада. Фото: ДСНС Донеччини

У п’ятницю, 2 січня, профільна комісія про Добропільській міській ВА опрацювала 111 звернень від мешканців Добропілля, Білицького та Водянського щодо відшкодувань за знищене житло. 64 заявникам ухвалили рішення про видачу житлових сертифікатів, у семи випадках — визнали будинки пошкодженими, а не знищеними, а ще щодо 40 заяв рішення попереду, адже комісії потрібно зібрати більше даних. Надаємо перелік адрес, яких стосуються ці рішення.

Чергове рішення Комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України від 2 січня опубліковане на сайті Добропільської міської військової адміністрації.

Позитивні рішення стосовно компенсацій за знищене житло ухвалили 64 власникам нерухомості у будинках за такими адресами:

місто Добропілля, м-н Сонячний, будинок №20;

місто Добропілля, вулиця Театральна, будинок №14;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №123;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №125;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, №15;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, №18;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, №21;

місто Добропілля, мікрорайон Молодіжний, №22;

місто Добропілля, вулиця Залізнична, №36;

місто Добропілля, вулиця Луганського, №24;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, №18;

місто Добропілля, вулиця Лі Олександра, №35;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок №14;

місто Білицьке, вулиця Миру, будинок №23;

місто Білицьке, вулиця Федора Чабана, будинок №19;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок №27;

місто Білицьке, вулиця Харківська, будинок №31;

сел. Водянське, вулиця Комунальна, будинок №13;

місто Добропілля, проспект Перемоги, будинок №4;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок №1;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок №7;

місто Білицьке, вулиця Паркова, будинок №8;

місто Білицьке, вулиця Праці, будинок №38.

Ще сімом власникам відмовили у компенсаціях, адже їхні будинки визнали пошкодженими, але не знищеними. Йдеться про багатоквартирні будинки за адресами:

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №117;

місто Добропілля, вулиця Травнева, будинок №115.

Ще 40 заявників чекатимуть на рішення профільної комісії і надалі, адже вона повинна зібрати та проаналізувати додаткову інформацію, аби винести рішення. Адреси за цими заявами не уточнюють.

Для того, аби отримати компенесацію, власники нерухомомті або їхні законні представники повинні подати відповідні заяви через портал “Дія”. Журналісти Вільного Радіо вже розповідали, як це зробити.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації у Добропільській громаді пропонують телефонувати за телефонами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, минулого разу, 26 грудня, згадана комісія розглянула 115 заяв від жителів Добропілля та Билицького, аби вирішити, кому виділити компенсації за зруйноване житло. Вільне Радіо вже писало, якими були результати засідання і житло за якими саме адресами визнали зруйнованим.