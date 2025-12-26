Ще 57 власників нерухомості у Добропільській громаді отримають сертифікати за зруйноване житло (перелік адрес)

Добропілля влітку 2025 року. Ілюстративне фото: Євгенія Таранченко/Громадське радіо

26 грудня 2025 року комісія розглянула 115 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 57 заявникам нададуть сертифікати на нове житло, ще за 7 заявами об’єкти визнали пошкодженими. Одинадцятьом заявникам відмовили в компенсації, а розгляд 40 заяв призупинили. Розповідаємо про адреси, яких це стосується.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії від 26 грудня 2025 року з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.

Компенсацію за зруйноване житло отримають 57 власників нерухомості за такими адресами:

№20 у мікрорайоні Сонячний у Добропіллі;

№14 по вулиці Театральній у Добропіллі;

№123 по вулиці Травневій у Добропіллі;

№20 по вулиці Івана Котляревського у Добропіллі;

№21 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№15 у мікрорайоні Молодіжний у Добропіллі;

№36 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№24 по вулиці Луганській у Добропіллі;

№35 по вулиці Олександра Лі у Добропіллі;

№14 по вулиці Перемоги у Білицькому;

№12 по вулиці Парковій у Білицькому.

Ще 7 заяв стосуються житла, яке комісія визнала пошкодженим, а не знищеним. Йдеться про такі адреси:

№23 по вулиці Харківській у Білицькому;

№27 по вулиці Харківській у Білицькому.

За результатами обстеження житла в компенсації відмовили ще за 11 заявами. Це такі адреси:

№34 по вулиці Залізничній у Добропіллі;

№23 по вулиці Луганській у Добропіллі;

№37 по вулиці Олександра Лі у Добропіллі;

№117 по вулиці Травневій у Добропіллі.

Крім того, розгляд 40 заяв призупинили, оскільки членам комісії бракує даних для ухвалення рішення. Адреси за цими заявами не уточнюють.

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати за телефонами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, 19 грудня комісія розглянула 81 заяву від жителів Добропільської громади щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 55 заявників за 16 адресами можуть отримати житлові сертифікати на нову нерухомість.

5 грудня комісія теж засідала і розглянула тоді 77 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. 36 власників квартир та 3 власники приватних будинків отримають житлові сертифікати на нову нерухомість.