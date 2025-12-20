У Добропільській громаді узгодили компенсацію 55 власникам нерухомості за зруйноване житло: хто отримає сертифікати

Добропілля влітку 2025 року. Ілюстративне фото: Євгенія Таранченко/Громадське радіо

19 грудня 2025 року комісія розглянула 81 заяву від жителів Добропільської громади щодо компенсації за зруйноване житло. За результатами розгляду 55 заявників за 16 адресами можуть отримати житлові сертифікати на нову нерухомість. Ще 11 об’єктів за трьома адресами визнали пошкодженими, а не знищеними. Розгляд 21 заяви комісія призупинила через нестачу інформації. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про компенсацію журналісти Вільного Радіо дізналися з рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій при Добропільській міській військовій адміністрації.

Компенсацію за зруйноване житло отримають жителі таких будинків:

будинок № 24 на вулиці Луганській у Добропіллі;

будинок № 20 у мікрорайоні Сонячному в Добропіллі;

будинок № 125 на вулиці Травневій у Добропіллі;

будинок № 123 на вулиці Травневій у Добропіллі;

будинок № 22 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

будинок № 21 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

будинок № 18 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

будинок № 15 у мікрорайоні Молодіжному в Добропіллі;

будинок № 36 на вулиці Залізничній у Добропіллі;

будинок № 41 на вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

будинок № 35 на вулиці Лі Олександра у Добропіллі;

будинок № 14 на вулиці Театральній у Добропіллі;

будинок № 15 на вулиці Федора Чабана у Білицькому;

будинок № 7 на вулиці Праці у Білицькому;

будинок № 27 на вулиці Харківській у Білицькому;

будинок № 11 на вулиці Комунальній у селі Водянському.

11 заяв визнали пошкодженими, а не знищеними за такими адресами:

будинок №25 по вулиці Луганській у Добропіллі;

будинок №31 по вулиці Луганській у Добропіллі;

будинок №115 по вулиці Травнева у Добропіллі.

Щоб отримати компенсацію за втрачене житло, власники нерухомості або їхні законні представники можуть подати заяву через портал “Дія”.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати за телефонами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, 5 грудня комісія теж засідала і розглянула тоді 77 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. 36 власників квартир та 3 власники приватних будинків отримають житлові сертифікати на нову нерухомість. Ще 12 об’єктів визнали пошкодженими, а не знищеними, і відмовили у сертифікаті.