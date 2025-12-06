У Добропіллі та Білицькому узгодили компенсацію 39 власникам нерухомості за зруйноване житло: хто отримає сертифікати

Підтримайте Вільне Радіо
5 грудня комісія розглянула 77 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. 36 власників квартир та 3 власники приватних будинків отримають житлові сертифікати на нову нерухомість. Ще 12 об’єктів визнали пошкодженими, а не знищеними, і відмовили у сертифікаті. Щодо 26 заяв комісія призупинила розгляд через недостатність інформації. Розповідаємо, про які адреси йдеться.
Про компенсацію повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.
Жителі таких багатоквартирних будинків отримають компенсацію за зруйновані квартири:
Пошкодженими, а не знищеними визнали такі адреси:
Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.
З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати за телефонами: (093)515-70-11 або (093)340-61-41.
Нагадаємо, в кінці листопада 2025 року українські десантники разом із бійцями Національної гвардії звільнили території навколо Добропілля, які раніше контролювали російські окупанти.