У Добропіллі та Білицькому узгодили компенсацію 39 власникам нерухомості за зруйноване житло: хто отримає сертифікати

У Добропіллі та Білицькому узгодили компенсацію 39 власникам нерухомості за зруйноване житло. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

5 грудня комісія розглянула 77 заяв від жителів Добропілля та Білицького щодо компенсації за зруйноване житло. 36 власників квартир та 3 власники приватних будинків отримають житлові сертифікати на нову нерухомість. Ще 12 об’єктів визнали пошкодженими, а не знищеними, і відмовили у сертифікаті. Щодо 26 заяв комісія призупинила розгляд через недостатність інформації. Розповідаємо, про які адреси йдеться.

Про компенсацію повідомляє Добропільська міська військова адміністрація.

Жителі таких багатоквартирних будинків отримають компенсацію за зруйновані квартири:

будинок 24 по вулиці Луганській у Добропіллі;

будинок 125 по вулиці Травнева у Добропіллі;

будинок 123 по вулиці Травнева у Добропіллі;

будинок 22 у мікрорайоні Молодіжній у Добропіллі;

будинок 36 по вулиці Залізнична у Добропіллі;

будинок 14 по вулиці Театральна у Добропіллі;

будинок 29 по вулиці Миру у Білицькому;

будинок 23 по вулиці Миру у Білицькому;

будинок 14 по вулиці Миру у Білицькому;

будинок 19 по вулиці Чабана Федора у Білицькому.

Пошкодженими, а не знищеними визнали такі адреси:

будинок 29 по вулиці Луганського у Добропіллі;

будинок 26 по вулиці Котляревського Івана у Добропіллі;

будинок 1 по проспекту Шевченка у Добропіллі;

будинок 23 по вулиці Луганській у Добропіллі;

будинок 34 по вулиці Залізнична у Добропіллі;

будинок 127 по вулиці Травнева у Добропіллі;

будинок 45 по вулиці імені Олександра Лі у Добропіллі;

будинок 23 по вулиці Івана Котляревського у Добропіллі.

Зазначимо, комісія з обстеження житла працює у Добропіллі дистанційно і не має фізичного доступу до зруйнованих будинків. Тому для визначення, чи споруди пошкоджені або знищені, використовують фото та відео з телефонів і безпілотників.

З питаннями щодо обстеження житла та компенсації пропонують телефонувати за телефонами: ‪(093)515-70-11‬ або (093)340-61-41.

Нагадаємо, в кінці листопада 2025 року українські десантники разом із бійцями Національної гвардії звільнили території навколо Добропілля, які раніше контролювали російські окупанти.