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27 та 29 липня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, двох будинках у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ.
Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:
Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт.
Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді перестануть вивозити сміття за деякими адресами — у Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Плату за ці послуги не нараховуватимуть.