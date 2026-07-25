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27 та 29 липня у Слов’янську, Краматорську та Билбасівці за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання: де саме

Євген Вакуленко
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27 та 29 липня 2026 року у Слов’янську, Краматорську та селищі Билбасівка проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому на двох вулицях у Билбасівці, двох будинках у Краматорську та одному будинку у Слов’янську тимчасово перекриють газ.

 

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

  • 27 липня у Краматорську перекриють газ у будинках №4 та 6 по вулиці Шкільній;
  • також 27 липня у селищі Билбасівка не буде газу в будинках з №2 до №63 по вулиці Тараса Шевченка та будинках з №2 до №24-А по вулиці Весняна;
  • 29 липня у Слов’янську перекриють газ у будинку №1 по вулиці Парковій.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт.

Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді перестануть вивозити сміття за деякими адресами — у Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Плату за ці послуги не нараховуватимуть.

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