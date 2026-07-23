У Малотаранівці, Красноторці та Біленькому перестали вивозити сміття з деяких вулиць: адреси

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На тлі погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді перестануть вивозити сміття за деякими адресами – у Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Плату за ці послуги не нараховуватимуть.
Про це повідомили у Краматорській МВА.
За їхніми словами, сміття перестали вивозити за ще 11 адресами у трьох населених пунктах Краматорської громади — Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Таке рішення пояснюють погіршення безпекової ситуації та реальною загрозою життя для комунальників.
Так, до переліку додатково включили:
с. Малотаранівка:
с. Красноторка:
с. Біленьке:
Як уточнили у військовій адміністрації, плату за збір та вивезення твердих побутових відходів для мешканців цих вулиць не нараховуватимуть.
“Просимо поставитися до ситуації з розумінням: безпека працівників комунальних служб залишається безумовним пріоритетом. Нарахування за послугу з вивезення ТПВ на зазначених локаціях — призупинено”, — написали посадовці.
Нагадаємо, раніше через погіршення безпекової ситуації в Краматорську закривають одне із відділень Пенсійного фонду України. Охочих отримати необхідні послуги прийматимуть на інших локацій.