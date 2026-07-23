У Малотаранівці, Красноторці та Біленькому перестали вивозити сміття з деяких вулиць: адреси

Комунальники. Ілюстративне фото: Краматорьска МВА

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На тлі погіршення безпекової ситуації у Краматорській громаді перестануть вивозити сміття за деякими адресами – у Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Плату за ці послуги не нараховуватимуть.

Про це повідомили у Краматорській МВА.

За їхніми словами, сміття перестали вивозити за ще 11 адресами у трьох населених пунктах Краматорської громади — Малотаранівці, Красноторці та Біленькому. Таке рішення пояснюють погіршення безпекової ситуації та реальною загрозою життя для комунальників.

Так, до переліку додатково включили:

с. Малотаранівка:

вул. Українська (будинки №1-120).

с. Красноторка:

вул. Паляниці;

вул. Красноторська (будинки №1-5);

вул. Кіммерійська (будинки №24-30, №21-27);

вул. І. Кожедуба (будинки №38-52);

вул. Гетьманська (будинки №2-54, №99-185).

с. Біленьке:

вул. Рушникова;

вул. Торговельна;

вул. Хортицька (будинки №46-94, №119-173);

вул. Л. Лук’яненка (будинки №126-248, №135-273);

вул. Софіївська (будинки №170-198, №197-201, №205, №207, №209).

Як уточнили у військовій адміністрації, плату за збір та вивезення твердих побутових відходів для мешканців цих вулиць не нараховуватимуть.

“Просимо поставитися до ситуації з розумінням: безпека працівників комунальних служб залишається безумовним пріоритетом. Нарахування за послугу з вивезення ТПВ на зазначених локаціях — призупинено”, — написали посадовці.

Нагадаємо, раніше через погіршення безпекової ситуації в Краматорську закривають одне із відділень Пенсійного фонду України. Охочих отримати необхідні послуги прийматимуть на інших локацій.