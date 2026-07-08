270 дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині, у Миколаївці трьох дітей не можуть знайти, аби вивезти

Евакуація дітей. Ілюстративне фото: поліція Донеччини

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Станом на 8 липня, на підконтрольній українському уряду території Донецької області залишаються 7147 дітей, з них троє — у зоні активних бойових дій — у Миколаївці. У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, разом з батьками чи законними представниками залишаються 270 дітей із 230 сімей.

Про це повідомила на брифінгу начальниця служби у справа дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.

Станом на 8 липня на підконтрольній українському уряду території Донеччини залишаються 7147 дітей. З них троє дітей — безпосередньо в зоні активних бойових дій — у Миколаївці.

“На території активних бойових дій залишається 3 дитини у місті Миколаївка. Це саме ті діти, по яким не вдається встановити їх місцезнаходження за відомими адресами проживання”, — зазначила Юлія Рижакова.

270 дітей залишаються на Донеччині в зоні обов’язкової евакуації

У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, залишаються 270 дітей з 230 сімей:

Миколаївка — 3 дитини, 2 сім’ї;

Краматорська громада — 91 дитина, 86 сімей;

Окремі райони міста Слов’янська — 176 дітей, 142 сім’ї.

За минулий тиждень евакуювали 67 дітей з 59 сімей:

з Краматорська — 25 дітей, 24 сім’ї;

з окремих районів Слов’янська — 42 дитини, 35 сімей.

Скільки дітей евакуювали з Донеччини у червні 2026

Протягом червня з Донеччини евакуювали 357 дітей з 230 сімей:

з Дружківки — 5 дітей з 4 сімей;

з Андріївської громади — 1 дитина;

з Краматорської громади — 182 дитини зі 106 сімей;

з окремих районів Слов’янська — 169 дітей зі 119 сімей.

Нагадаємо, тиждень тому у зоні примусової евакуації на Донеччині залишалися близько 390 дітей.