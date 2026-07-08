270 дітей залишаються у зоні примусової евакуації на Донеччині, у Миколаївці трьох дітей не можуть знайти, аби вивезти

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Станом на 8 липня, на підконтрольній українському уряду території Донецької області залишаються 7147 дітей, з них троє — у зоні активних бойових дій — у Миколаївці. У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, разом з батьками чи законними представниками залишаються 270 дітей із 230 сімей.
Про це повідомила на брифінгу начальниця служби у справа дітей Донецької ОДА Юлія Рижакова.
Станом на 8 липня на підконтрольній українському уряду території Донеччини залишаються 7147 дітей. З них троє дітей — безпосередньо в зоні активних бойових дій — у Миколаївці.
“На території активних бойових дій залишається 3 дитини у місті Миколаївка. Це саме ті діти, по яким не вдається встановити їх місцезнаходження за відомими адресами проживання”, — зазначила Юлія Рижакова.
У населених пунктах, де оголошено обов’язкову примусову евакуацію, залишаються 270 дітей з 230 сімей:
За минулий тиждень евакуювали 67 дітей з 59 сімей:
Протягом червня з Донеччини евакуювали 357 дітей з 230 сімей:
Нагадаємо, тиждень тому у зоні примусової евакуації на Донеччині залишалися близько 390 дітей.