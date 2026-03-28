28 березня водопостачання у Дружківці припинили через відсутність води в мережах. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Дружківці 28 березня 2026 року припинили подачу води до міста. Причиною стала відсутність води в мережах. Відновити водопостачання обіцяють після усунення проблем.

Про проблеми з водопостачанням повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

“У зв’язку з відсутністю надходження води місто Дружківка без водопостачання. До усунення”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, до 29 березня 2026 року у Донецькій області завершать опалювальний сезон. Водночас влада регіону запевняє, що розпочала підготовку до наступного. Майбутній опалювальний сезон, ймовірно, буде складнішим через щільність російських ударів.