Як 28 вересня бахмутянам у Києві отримати безоплатні консультації юриста

Юридична допомога. Ілюстративне фото: Мережа права

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Отримати юридичну допомогу можна буде в київському осередку “З Бахмутом у серці”. Її надаватиме фахівець благодійного фонду “Право на захист”. Про графік консультацій і питання, які можна буде обговорити під час них, розповідаємо в матеріалі.

Про можливість отримати юридичну допомогу повідомили на сторінці центру підтримки бахмутян у Києві.

Фахівець благодійного фонду “Право на захист” особисто прийматиме бахмутян у понеділок, 28 вересня 2026 року.

Вимушені переселенці зможуть отримати консультації з таких питань:

реєстрація права власності на житло (у яких випадках варто звернутися до нотаріуса, державного реєстратора чи суду), зокрема відновлення документів;

компенсаційні механізми за втрату права користування та/або власності житлом (програма “єВідновлення”, Міжнародний реєстр збитків).

пенсійне забезпечення (ідентифікація, подача повідомлення про неотримання пенсії від країни агресора та оскарження відмов).

Крім того, бахмутяни матимуть змогу поставити індивідуальні питання, які не входять до цього переліку. Зробити це можна буде в осередку “З Бахмутом у серці” за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14Б. Зустріч триватиме впродовж трьох годин — із 10:00 до 13:00.

Раніше ми розповідали, що ще один переселенець з Кліщіївки Бахмутської громади зможе отримати компенсацію за знищену домівку. Факт руйнування змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.