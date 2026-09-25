Як 28 вересня бахмутянам у Києві отримати безоплатні консультації юриста

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Отримати юридичну допомогу можна буде в київському осередку “З Бахмутом у серці”. Її надаватиме фахівець благодійного фонду “Право на захист”. Про графік консультацій і питання, які можна буде обговорити під час них, розповідаємо в матеріалі.
Про можливість отримати юридичну допомогу повідомили на сторінці центру підтримки бахмутян у Києві.
Фахівець благодійного фонду “Право на захист” особисто прийматиме бахмутян у понеділок, 28 вересня 2026 року.
Вимушені переселенці зможуть отримати консультації з таких питань:
Крім того, бахмутяни матимуть змогу поставити індивідуальні питання, які не входять до цього переліку. Зробити це можна буде в осередку “З Бахмутом у серці” за адресою: м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 14Б. Зустріч триватиме впродовж трьох годин — із 10:00 до 13:00.
Раніше ми розповідали, що ще один переселенець з Кліщіївки Бахмутської громади зможе отримати компенсацію за знищену домівку. Факт руйнування змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.