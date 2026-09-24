Ще одному жителю Кліщіївки погодили компенсацію за знищену домівку: чому для решти Бахмутської громади механізм не працює

Кліщіївка. Ілюстративне фото: "Реальна газета"

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Ще один переселенець з Кліщіївки Бахмутської громади зможе отримати компенсацію за знищену домівку. Факт руйнування змогли підтвердити через механізм дистанційного обстеження.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися із розпорядження Бахмутської МВА.

Спеціалізована комісія розглянула ще одну заявку на компенсацію за знищене житло у Бахмутській громаді — вона була від жителя Кліщіївки. Фахівці змогли отримати акти дистанційного обстеження, за яким і підтвердили факт руйнування. Відшкодування погодили.

Зазначимо, що до Бахмутської громади належать 19 населених пунктів — включно із самим Бахмутом. Однак нині рішення щодо компенсацій приймають лише від жителів Кліщіївки на Андріївки. Обидва села віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025. Решта території громади визнана окупованою.

Усі заяви на відшкодування за знищену нерухомість спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — решти населених пунктів Бахмутської громади — поки неможливо. Внести відповідні зміни може лише Кабмін. Влада Бахмута запевняє, що інформує про цю ситуацію урядовців та направляє пропозиції щодо можливих шляхів її врегулювання.

На кінець вересня 2026-го у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровані 187 заяв. Загалом комісія ухвалила такі рішення:

призупинити розгляд — 55 заяв (усі з села Іванівське);

відмовити у компенсації — 23 заяви;

надати компенсацію — 109 заяв.

Нагадаємо, аналіз кварталів Бахмута показує, що деякі райони міста російські окупанти прагнули знищити особливо завзято. Найбільших руйнувань зазнали квартали на околицях населеного пункту, а споруди у центрі хоч і пошкоджені, але більшість зберегли свою конструкцію.