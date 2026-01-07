Підтримати
RU
Підтримати

Влада Бахмута пояснила, чому податися на компенсації за знищене житло можуть лише жителі двох сіл громади (деталі)

Богдан Комаровський
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Кліщіївка та Андріївка — єдині селища Бахмутської громади, жителі яких можуть податися на компенсації за знищене житло. Спеціалізована комісія може ухвалювати рішення там завдяки механізму дистанційно обстеження, і вже це робить. 

Таку відповідь журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Бахмутської міської військової адміністрації. 

На початок 2026-го Андріївка та Кліщіївка — єдині населені пункти Бахмутської громади, де можливо застосувати механізм дистанційно обстеження. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025, на який посилаються посадовці.

Водночас усі заяви щодо компенсацій за знищену нерухомість Спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — решти населених пунктів Бахмутської громади — поки неможливо. 

На січень цього року в черзі у Реєстрі знаходиться 121 заява, з яких 14 — в обробці. Наразі Комісія ухвалила рішення:

  • про зупинення розгляду — 80 заяв;
  • про відмову в наданні компенсації — 11 заяв;
  • про надання компенсації — 16 заяв.

Зазначимо, що з грудня 2025 року деякі переселенці з ТОТ можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть лише люди зі статусом УБД та військові з інвалідністю внаслідок війни.

Хто входить до Комісії з розгляду заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді

Очолюють Комісію:

  • Родін Сергій — заступник міського голови Бахмута;
  • Трофимова Надія — заступниця начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Входять до складу Комісії:

  • Бондарєв Олександр — директор комунального підприємства “Бахмутська житлова управляюча компанія” (за згодою);
  • Дульнева Катерина — головна спеціалістка відділу діловодства і контролю Бахмутської міської ради;
  • Кончакова Лариса — начальниця відділу з організації надання інформаційно-консультативної підтримки Бахмутської міської ради (за узгодженням);
  • Кудлай Сергій — головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням);
  • Латарцева Елеонора — головна спеціалістка відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням);
  • Сотников Роман — член громадської організації “Авалист” (за узгодженням);
  • Татаринова Тетяна — начальниця Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради;
  • Чернявець Олена — головна спеціалістка з кадрової роботи та діловодства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням).

Нагадаємо, у грудні 2025-го Спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки.  

Також ми розповідали, у яких громадах Донеччини компенсації за житло так і не нарахували.

Завантажити ще...