Зруйнована росіянами Андріївка.

Кліщіївка та Андріївка — єдині селища Бахмутської громади, жителі яких можуть податися на компенсації за знищене житло. Спеціалізована комісія може ухвалювати рішення там завдяки механізму дистанційно обстеження, і вже це робить.

Таку відповідь журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Бахмутської міської військової адміністрації.

На початок 2026-го Андріївка та Кліщіївка — єдині населені пункти Бахмутської громади, де можливо застосувати механізм дистанційно обстеження. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025, на який посилаються посадовці.

Водночас усі заяви щодо компенсацій за знищену нерухомість Спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — решти населених пунктів Бахмутської громади — поки неможливо.

На січень цього року в черзі у Реєстрі знаходиться 121 заява, з яких 14 — в обробці. Наразі Комісія ухвалила рішення:

про зупинення розгляду — 80 заяв;

про відмову в наданні компенсації — 11 заяв;

про надання компенсації — 16 заяв.

Зазначимо, що з грудня 2025 року деякі переселенці з ТОТ можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть лише люди зі статусом УБД та військові з інвалідністю внаслідок війни.

Хто входить до Комісії з розгляду заяв на компенсації за знищене житло у Бахмутській громаді

Очолюють Комісію:

Родін Сергій — заступник міського голови Бахмута;

— заступник міського голови Бахмута; Трофимова Надія — заступниця начальника Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради.

Входять до складу Комісії:

Бондарєв Олександр — директор комунального підприємства “Бахмутська житлова управляюча компанія” (за згодою);

— директор комунального підприємства “Бахмутська житлова управляюча компанія” (за згодою); Дульнева Катерина — головна спеціалістка відділу діловодства і контролю Бахмутської міської ради;

— головна спеціалістка відділу діловодства і контролю Бахмутської міської ради; Кончакова Лариса — начальниця відділу з організації надання інформаційно-консультативної підтримки Бахмутської міської ради (за узгодженням);

— начальниця відділу з організації надання інформаційно-консультативної підтримки Бахмутської міської ради (за узгодженням); Кудлай Сергій — головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням);

— головний спеціаліст відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням); Латарцева Елеонора — головна спеціалістка відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням);

— головна спеціалістка відділу капітального будівництва Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням); Сотников Роман — член громадської організації “Авалист” (за узгодженням);

— член громадської організації “Авалист” (за узгодженням); Татаринова Тетяна — начальниця Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради;

— начальниця Управління економічного розвитку Бахмутської міської ради; Чернявець Олена — головна спеціалістка з кадрової роботи та діловодства Управління розвитку міського господарства та капітального будівництва Бахмутської міської ради (за узгодженням).

Нагадаємо, у грудні 2025-го Спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки.

Також ми розповідали, у яких громадах Донеччини компенсації за житло так і не нарахували.