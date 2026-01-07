Підтримайте Вільне Радіо
Кліщіївка та Андріївка — єдині селища Бахмутської громади, жителі яких можуть податися на компенсації за знищене житло. Спеціалізована комісія може ухвалювати рішення там завдяки механізму дистанційно обстеження, і вже це робить.
Таку відповідь журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на запит до Бахмутської міської військової адміністрації.
На початок 2026-го Андріївка та Кліщіївка — єдині населені пункти Бахмутської громади, де можливо застосувати механізм дистанційно обстеження. Обидва селища віднесені до переліку територій активних бойових дій — згідно з офіційним наказом № 376 від 28.02.2025, на який посилаються посадовці.
Водночас усі заяви щодо компенсацій за знищену нерухомість Спеціалізована комісія отримує з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Подати туди заяву щодо житла в окупації — решти населених пунктів Бахмутської громади — поки неможливо.
На січень цього року в черзі у Реєстрі знаходиться 121 заява, з яких 14 — в обробці. Наразі Комісія ухвалила рішення:
Зазначимо, що з грудня 2025 року деякі переселенці з ТОТ можуть подати заявку на ваучер у 2 мільйони гривень — компенсація за житло в окупації. На початку скористатися програмою зможуть лише люди зі статусом УБД та військові з інвалідністю внаслідок війни.
Очолюють Комісію:
Входять до складу Комісії:
Нагадаємо, у грудні 2025-го Спеціалізована комісія вперше погодила компенсації 11 жителям Бахмутської громади за знищені домівки. Заявки розглядали від жителів Андріївки та Кліщіївки.
Також ми розповідали, у яких громадах Донеччини компенсації за житло так і не нарахували.