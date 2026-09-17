Яких руйнувань зазнали будинки у Бахмуті після битви за місто (теплова мапа)

Стан забудови Бахмута на супутникових знімках станом на 2024 рік. Жовтий колір означає частково пошкоджені будинки, а червоний — знищені. Мапа: Вільне Радіо

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Майже всі будівлі Бахмута зазнали руйнувань. Аналіз кварталів міста показує, що деякі райони Бахмута російські окупанти прагнули знищити особливо завзято. Найбільших руйнувань зазнали квартали на околицях міста, а споруди у центрі хоч і пошкоджені, але більшість зберегли свою конструкцію.

Теплову мапу руйнувань Бахмута після окупації міста журналісти Вільного Радіо створили, спираючись на дані мапи Бахмута в Google Earth із супутниковими знімками компанії Airbus за 2024 рік.

Для аналізу руйнувань міста ми поділили Бахмут на 56 квадратів із забудовою та визначали стан споруд на кожній з ділянок міста. Результат порівнювали з тим, який вигляд мала ця ділянка до повномасштабного вторгнення Росії.

Втім, деякі споруди на мапі можуть неточно відповідати обрисам будинків, оскільки за допомогою штучного інтелекту ми аналізували руїни. Через це є похибка у відтворенні вигляду будинків на певних вулицях до повномасштабного вторгнення Росії. Зокрема, деякі великі багатоповерхівки можуть мати вигляд двох пошкоджених будинків, бо середина споруди знищена вщент. Втім, загальна ситуація відображає стан міста після боїв за нього.

На мапі наочно видно, що найбільших руйнувань зазнали східні квартали приватного сектору, південні райони та західні околиці Бахмута. Центральна частина міста менше пошкоджена, і цей аналіз збігається з перебігом битви за Бахмут. Адже найдовше бої тривали за район “Забахмутки”, а ось центральні квартали окупанти захопили впродовж двох місяців — березня-квітня 2023 року. Західні та південні околиці Бахмута потім тривалий час були на лінії фронту і високий ступінь руйнування можна пояснити інтенсивними ударами з обох сторін по цих районах. Адже лінія фронту почала зміщуватися на користь росіян на схід від околиць міста у другій половині 2024 року.

Стан споруд у Бахмуті після повної окупації міста, 2024 рік. Мапа: Вільне Радіо

Максимальна роздільна здатність мапи доступна за посиланням (завантажте на свій пристрій та наблизьте).

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо підготували розслідування, хто організовував і несе відповідальність за руйнування Бахмута. У цьому матеріалі ми вибудували базову ієрархію з іменами командирів різних ланок та візуалізували наслідки завоювання міста росіянами.