282 цивільних загинули та 699 дістали поранень у Покровській громаді за час повномасштабної війни. Ілюстративне фото з російських джерел

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За період із 24 лютого 2022 року до 25 липня 2026 року у Покровській громаді загинули 282 місцеві жителі, а ще 699 зазнали поранень. Серед жертв є діти: шість неповнолітніх загинули, ще десять дістали поранення. Розповідаємо, як представники Покровської військової адміністрації працюють над меморіалізацією жертв відкритого вторгнення Росії.

Дані про постраждалих у громаді, актуальні на 28 червня 2026 року, журналісти Вільного Радіо отримали від Покровської міської військової адміністрації у відповідь на інформаційний запит. Ці відомості можуть бути неповними. Як пояснили представники адміністрації, через бойові дії на території громади та обов’язкову евакуацію фахівці вже не можуть точно відстежувати кількість жертв.

Посадовці додали, що створили меморіальний проєкт “Щоденник пам’яті Покровської міської територіальної громади Донецької області”. Він покликаний зберегти пам’ять не тільки про військових, а й про цивільних мешканців.

“У межах проєкту здійснюється збір, опрацювання та оприлюднення у відкритому доступі біографічних відомостей про загиблих захисників і захисниць України, а також цивільних мешканців Покровської громади”, — уточнюють представники ВА.

Крім цього, місцева влада залучає ресурси для втілення інших комеморативних ініціатив.

“Зокрема, комунальний заклад “Покровський історичний музей” підготував та надіслав звернення щодо підтримки проєкту зі створення меморіального простору в Центрі культури, дозвілля та збереження ідентичності “Покровський КОД” у місті Дніпрі”, — пишуть у відповіді Вільному Радіо.

У цьому просторі організатори прагнуть не лише розмістити інформаційні стенди про загиблих із Покровської громади, а й проводити зустрічі для обговорення сучасних підходів до меморіалізації жертв війни.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо також розповідали, що за період із 24 лютого 2022 року до 23 липня 2026 року у Черкаській громаді зафіксували 10 загиблих та 36 поранених місцевих жителів. Серед них є діти: один неповнолітній загинув, ще двоє дістали поранень.