Олексій Рева під час “прямої лінії” у 2024 році. Ілюстративне фото: Бахмутська міська рада

Перша у 2026 році пряма лінія з головою Бахмутської міської військової адміністрації Олексієм Ревою пройде у четвер, 29 січня. Вона триватиме протягом однієї години, у цей час переселенці зможуть особисто отримати відповіді на питання, які їх турбують.

Про це повідомили у пресслужбі Бахмутської міської ради.

Вихідці з Бахмутської громади зможуть зателефонувати очільнику ВА Олексію Реві у четвер, 29 січня. Посадовець відповідатиме на питання впродовж години — з 11:00 до 12:00.

Аби звернутися до посадовця та отримати відповіді на питання, які турбують, необхідно зателефонувати за номером телефону:

+38 (095) 024-50-75

Хто може потрапити на прийом до посадовців та які питання там розглядають

Потрапити на прийом до представників місцевого самоврядування можуть усі громадяни України та іноземці, які перебувають в країні. Звертатися можна як особисто, так і групою людей (це може бути об’єднання мешканців, працівники одного підприємства тощо).

Представникам місцевого самоврядування можна подавати пропозиції, заяви, клопотання чи скарги, які стосуються їхньої статутної діяльності, реалізації соціально-економічних, політичних, особистих прав людей або законних інтересів.

Детальніше про це розповідали журналісти Вільного радіо в окремому матеріалі.

Нагадаємо, у найближчий четвер, 29 січня, для жителів Світлодарської громади проведуть особистий прийом в онлайн-форматі. На запитання переселенців відповідатиме в.о. начальника юридичного відділу військової адміністрації. Це безкоштовно, але для участі треба завчасно зареєструватись.