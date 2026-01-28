Ілюстративне фото: Вільне радіо

У найближчий четвер, 29 січня, для жителів Світлодарської громади проведуть особистий прийом в онлайн-форматі. На запитання переселенців відповідатиме в.о. начальника юридичного відділу військової адміністрації. Це безкоштовно, але для участі треба завчасно зареєструватись.

Про це повідомили у пресслужбі Світлодарської міської військової адміністрації.

Зустріч триватиме дві години, з 14:00 по 16:00. У цей час жителі громади зможуть отримати правничу допомогу з питань, які належать до компетенції Світлодарської міської ВА. Проведе її в.о. начальника юрвідділу ВА Вікторія Бичковська.

Зареєструватися на участь можна за формою, яка доступна за посиланням. Там потрібно поділитися особистими даними, вказати про належність до пільгової категорії, якщо така є, а також завчасно описати суть питання, яке турбує.

Зустріч відбудеться на платформі Google Meet, підключитися можна буде з 14:00 29 січня за посиланням.

Також у Світлодарській міській ВА нагадали, що приймають звернення від громадян на електронну пошту у письмовому форматі:

Нагадаємо, станом на кінець 2025-го на обліку Світлодарської міської ВА перебували 1975 переселенців із громади, зокрема 341 дитина. Матеріальну допомогу загальною вартістю в 3 760 600 гривень у поточному році планують надати ВПО з дев’яти різних категорій населення. Журналісти Вільного Радіо розповіли, про які суми йдеться.