На підтримку ВПО зі Світлодарської громади за рік планують витратити понад 3,7 мільйона: хто отримає допомогу

Станом на кінець 2025-го на обліку Світлодарської міської ВА перебували 1975 переселенців із громади, зокрема 341 дитина. Матеріальну допомогу загальною вартістю в 3 760 600 гривень у поточному році планують надати ВПО з дев’яти різних категорій населення. Розповідаємо, про які суми йдеться.
Комплексну програму соціального захисту населення Світлодарської міської територіальної громади, яке перемістилося до більш безпечних регіонів України на 2026 рік журналісти Вільного Радіо знайшли на офіційному сайті Світлодарської міської ВА.
Програму підтримки ВПО зі Світлодарської громади у 2026 році повністю фінансуватимуть коштом обласного бюджету. Наразі влада громади планує надати:
Окрім цього, за потреби у міській військовій адміністрації готові надати фінансову допомогу також людям, які зазнали поранень, контузії чи каліцтва або рідним людей, які загинули під час виконання завдань ВА щодо підвищення обороноздатності держави. Поки таких людей на обліку немає.
