На підтримку ВПО зі Світлодарської громади за рік планують витратити понад 3,7 мільйона: хто отримає допомогу

Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Станом на кінець 2025-го на обліку Світлодарської міської ВА перебували 1975 переселенців із громади, зокрема 341 дитина. Матеріальну допомогу загальною вартістю в 3 760 600 гривень у поточному році планують надати ВПО з дев’яти різних категорій населення. Розповідаємо, про які суми йдеться.

Комплексну програму соціального захисту населення Світлодарської міської територіальної громади, яке перемістилося до більш безпечних регіонів України на 2026 рік журналісти Вільного Радіо знайшли на офіційному сайті Світлодарської міської ВА.

Програму підтримки ВПО зі Світлодарської громади у 2026 році повністю фінансуватимуть коштом обласного бюджету. Наразі влада громади планує надати:

по 10 тис. грн 11 людям, які постраждали через аварію на Чорнобильській АЕС (загальні заплановані витрати — 110 тис. грн);

по 5 тис. грн 450 переселенцям, які перебувають у скруті (загалом 2 млн 250 тис. грн);

по 5 тис. грн 23 сім’ям з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах (загалом 115 тис. грн);

по 10 тис. грн 20 літнім переселенцям у складних обставинах (всього 200 тис. грн);

по 15 тис. грн окремим категоріям громадян, зокрема тим, які зазнали поранень через дію вибухонебезпечних предметів, онкохворим та тяжкохворим (зокрема серед тих, хто постраждав через аварію на Чорнобильській АЕС). Таких людей вже є на обліку 10 (загалом 150 тис. грн на всіх);

допомогу на поховання по 10 тис. грн двом людям (загалом 20 тис.);

по 33 тис. 280 гривень 20 переселенцям, яких мобілізують (загалом 665 600 гривень);

по 50 тис. грн двом переселенцям, які вперше укладуть контракт на проходження служби (загалом 100 тис.);

150 тис. допомоги цивільній людині з громади, яку звільнили з полону (загалом 150 тис, у ВА не планують, що таких людей буде більше однієї).

Окрім цього, за потреби у міській військовій адміністрації готові надати фінансову допомогу також людям, які зазнали поранень, контузії чи каліцтва або рідним людей, які загинули під час виконання завдань ВА щодо підвищення обороноздатності держави. Поки таких людей на обліку немає.

Додаткові консультації стосовно допомоги населенню у Світлодарській міській ВА надають за номером гарячої лінії:

+38 095 128 85 53

Нагадаємо, благодійний фонд “Право на захист” відкрив збір інформації на отримання грошової допомоги для переселенців. 10 800 гривень протягом трьох місяців зможуть отримати ті ВПО, які належать соціально вразливих та нині проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Журналісти Вільного Радіо розповіли, хто може отримати кошти.