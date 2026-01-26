Гроші. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Благодійний фонд “Право на захист” відкрив збір інформації на отримання грошової допомоги для переселенців. 10 800 гривень протягом трьох місяців зможуть отримати ті ВПО, які належать соціально вразливих та нині проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Розповідаємо, кому можна звертатися за допомогою та як це зробити.

Про відновлення збору контактних даних охочих на надання грошової допомоги повідомили на сайті благодійного фонду “Право на захист”.

Хто зможе отримати допомогу

Для того, аби отримати допомогу людина/родина повинна відповідати всім із перелічених критеріїв:

не отримують та не отримували грошову допомогу від БФ “Право на захист” чи інших організацій протягом останніх трьох місяців;

є громадянами України або іншої країни й мають дійсні посвідки на проживання в Україні;

включені до реєстру ВПО після 24.02.2022;

проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській або Харківській області;

мають дохід менший ніж 6 318 грн на одного члена домогосподарства на місяць (не враховуючи соціальну допомогу й пільги).

Також люди/родини, які подаються на допомогу, повинні відповідати як мінімум одному з перелічених далі критеріїв вразливості:

домогосподарства, які очолює самотня повнолітня людина з дитиною або дітьми (до 17 років включно, або до 22 років — за умови денної форми навчання), а також із людьми віком від 60 років, що перебувають на її утриманні чи під опікою;

домогосподарства, що складаються лише з людей віком від 60 років, а також родини, де літні люди утримують дитину або дітей;

родини з трьома і більше дітьми (до 17 років включно або до 22 років — за умови денної форми навчання);

родини з дитиною віком до двох років;

домогосподарства, у складі яких є вагітна жінка;

родини, у яких проживає людина з інвалідністю I або II групи чи дитина з інвалідністю;

домогосподарства з людиною, яка має” “серйозний” медичний стан із затвердженого переліку.

Як подати заявку

Заявка на отримання допомоги доступна за посиланням. Далі подані заявки опрацьовуватимуть відповідно до операційних можливостей фонду “Право на захист”: його працівники телефонуватимуть заявникам для перевірки даних і підтвердження відповідності критеріям вразливості. У разі підтвердження інформації заявника запросять на реєстрацію із повідомленням дати, часу та місця її проведення.

Які документи треба підготувати

та який розмір допомоги

документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина/ки України; якщо його немає — паспорт громадянина України для виїзду за кордон; якщо людина не є громадянином/кою України — дійсна посвідка на проживання; для малолітніх дітей таким документом є свідоцтво про народження);

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) усіх членів домогосподарства, включно з дітьми;

документи, що підтверджують відповідність критеріям реєстрації та належність до категорії вразливості;

копія або фото довідки з реквізитами дійсного IBAN-рахунку картки українського банку для отримання виплат.

Благодійники попередили: рахунок для отримання допомоги має бути особистим і гривневим, відкритим у будь-якому банку України на фізичну особу заявника (не ФОП), дійсним щонайменше пів року та доступним для зарахування грошових переказів.

Для реєстрації не підходять рахунки карток програм “єПідтримка”, “єМалятко”, “єВідновлення”, “Дія.Картка” та “Національний кешбек”. Допомогу можна отримати тільки на банківський рахунок.

Сума допомоги за тримісячний період становить 10 800 грн на одну людину (3 600 грн на місяць), виплату здійснюють одноразово кожному члену домогосподарства окремо на його або її банківський рахунок, вказаний під час реєстрації.

Кошти для неповнолітніх, людей з інвалідністю чи недієздатних людей отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) за наявності підтвердних документів.

На додаткові запитання стосовно програми благодійники відповідають:

на гарячій лінії 0 800 750 104 (працює буднями 09:00–18:00);

за електронною адресою [email protected]

