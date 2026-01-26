Підтримайте Вільне Радіо
Благодійний фонд “Право на захист” відкрив збір інформації на отримання грошової допомоги для переселенців. 10 800 гривень протягом трьох місяців зможуть отримати ті ВПО, які належать соціально вразливих та нині проживають у Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Розповідаємо, кому можна звертатися за допомогою та як це зробити.
Про відновлення збору контактних даних охочих на надання грошової допомоги повідомили на сайті благодійного фонду “Право на захист”.
Для того, аби отримати допомогу людина/родина повинна відповідати всім із перелічених критеріїв:
Також люди/родини, які подаються на допомогу, повинні відповідати як мінімум одному з перелічених далі критеріїв вразливості:
Заявка на отримання допомоги доступна за посиланням. Далі подані заявки опрацьовуватимуть відповідно до операційних можливостей фонду “Право на захист”: його працівники телефонуватимуть заявникам для перевірки даних і підтвердження відповідності критеріям вразливості. У разі підтвердження інформації заявника запросять на реєстрацію із повідомленням дати, часу та місця її проведення.
Благодійники попередили: рахунок для отримання допомоги має бути особистим і гривневим, відкритим у будь-якому банку України на фізичну особу заявника (не ФОП), дійсним щонайменше пів року та доступним для зарахування грошових переказів.
Для реєстрації не підходять рахунки карток програм “єПідтримка”, “єМалятко”, “єВідновлення”, “Дія.Картка” та “Національний кешбек”. Допомогу можна отримати тільки на банківський рахунок.
Сума допомоги за тримісячний період становить 10 800 грн на одну людину (3 600 грн на місяць), виплату здійснюють одноразово кожному члену домогосподарства окремо на його або її банківський рахунок, вказаний під час реєстрації.
Кошти для неповнолітніх, людей з інвалідністю чи недієздатних людей отримують їхні офіційні представники (батьки, опікуни, піклувальники тощо) за наявності підтвердних документів.
На додаткові запитання стосовно програми благодійники відповідають:
Нагадаємо, організація Fight For Right відкрила онлайн-форму для попереднього відбору заявок на компенсацію за оренду житла. Скористатися нею можуть ВПО зі статусом людини з інвалідністю, які втратили домівку через війну. Журналісти Вільного Радіо розповіли, як податися на допомогу.