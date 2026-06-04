"Донбас Арена" у об'єктиві дрона 3 армійського корпусу. Скриншот із відео, опублікованого військовими

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Підрозділи 3-го армійського корпусу завдали ударів по тиловій логістиці російських військ на Донеччині та Луганщині. Серед кадрів із дронів, які публічно поширили військові, є, зокрема, вид на стадіон “Донбас Арена” у тимчасово окупованому Донецьку.

Відповідні кадри поширили у пресслужбі Третього армійського корпусу.

Так, бійці РУБпАК 3-го окремого розвідувального батальйону корпусу атакували російські вантажні фури, мікроавтобуси та бронетехніку в обох областях. Операцію провели в рамках ураження тилової логістики загарбників.

Цілі уражали, зокрема, на автотрасі на Луганськ та залізниці.

“Підрозділи Трійки розширюють зону ураження, дістають ворога там, де ще вчора він почувався в безпеці, і долітають до міст, які окупанти вважали глибоким тилом!”, — додали у корпусі.

Нагадаємо, у квітні про вогневий контроль над логістикою росіян у Донецьку заявили в 1 корпусі НГУ “Азов”. Там опублікували кадри уражень техніки окупантів на кільцевій дорозі. Окрім цього, бійці пролетіли над центром міста та біля “Донбас Арени”.