“Азов” заявив, що контролює логістику російських військ біля окупованого Донецька: що відомо

Мапа уражень бійців "Азову" біля Донецька. Фото: 1 корпус НГУ "Азов"

Українські військові стверджують, що контролюють логістику армії Росії в районі тимчасово окупованого Донецька. Пілоти 1 корпусу НГУ “Азов” опублікували кадри уражень техніки окупантів на кільцевій дорозі. Окрім цього, бійці пролетіли над центром міста та біля “Донбас Арени”.

Про це розповіли на сторінці 1-го корпусу “Азов”.

Там кажуть, що їхні пілоти ударних дронів працюють в дальній операційній зоні та тримають під контролем російські логістичні шляхи навколо тимчасово окупованого Донецька. Йдеться про кільцеву дорогу міста, Зугрес, Андріївку, Старобешеве, Горлівку та Лисичанськ.

“Не так давно окупанти відчували там себе у повній безпеці. Але відтепер всі військові цілі, які рухатимуться дорогами навколо Донецька, будуть знищуватись”, — написали в “Азові”.

На відео, яке опублікували в корпусі, безпілотники пролітають над середмістям Донецька — в районі футбольного стадіону “Донбас Арена” та біля колишньої будівлі Міністерства вугільної промисловості. Оборонці атакували низку вантажівок російських військових, а ще, ймовірно, причепи з паливними цистернами.

“Безпечного тилу для окупантів не існує. Сховатись і захиститись — неможливо”, — написали в корпусі.

Нагадаємо, українські військові вчергове атакували низку військових обʼєктів загарбників на ТОТ Донеччини. Цього разу їм вдалося уразити склад БпЛА в районі Гірного, а поблизу Маріуполя — цистерни з пально-мастильними матеріалами. Були й атаки на живу силу росіян.