Вибухи. Ілюстративне фото: з російських джерел

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Українські військові вчергове атакували низку військових обʼєктів загарбників на ТОТ Донеччини. Цього разу їм вдалося уразити склад БпЛА в районі Гірного, а поблизу Маріуполя — цистерни з пально-мастильними матеріалами. Були й атаки на живу силу росіян.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Там розповіли, що у межах заходів зі зниження наступальних спроможностей військ країни-агресорки 14 та 15 квітня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці військових об’єктів Росії. Влучання фіксували, зокрема на території тимчасово окупованої частини Донецької області.

Так, українські військові вдарили по складу безпілотників в районі Гірного, а поблизу Маріуполя — цистерни з пально-мастильними матеріалами. Окрім цього, влучання фіксували у склади матеріально-технічних засобів в околицях Рибинського та Тополиного.

Також оборонці били по живій силі російських військ у районі Родинського — за майже 17 кілометрів від Покровська.

“Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються. Сили оборони й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупантів та припинення збройної агресії РФ проти України”, — написали у Генштабі.

Нагадаємо, 13-14 квітня українські військові провели низку атак на військові обʼєкт росіян, зокрема на ТОТ Донецької області. Оборонці били по місцях зберігання безпілотників у районі аеропорту “Донецьк”. Наслідки атаки поки уточнюють.