30 березня та 1 квітня 2026 року у Слов'янську та Краматорську за деякими адресами тимчасово призупинять газопостачання.

30 березня та 1 квітня 2026 року у Слов’янську та Краматорську проводитимуть планові ремонтно-профілактичні роботи газорозподільних систем. Тому у трьох будинках тимчасово перекриють газ.

Про заплановані роботи повідомляють у пресслужбі Донецькоблгазу:

30 березня у Слов’янську перекриють газ у будинку №12 по вулиці Батюка;

30 березня Краматорську не буде газу в будинку №64 по вулиці Ярослава Мудрого;

1 квітня у Слов’янську перекриють газ у будинку №14 по вулиці Батюка.

Відновити газопостачання обіцяють одразу після завершення робіт. Проте скільки саме часу знадобиться фахівцям Донецькоблгазу — не уточнюють.

Нагадаємо, опалювальний сезон 2025-2026 у Краматорській громаді пройшов в умовах обстрілів інфраструктури міста. Його завершують 29 березня.