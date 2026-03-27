Опалювальний сезон у Краматорську завершать 29 березня

Опалення. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Опалювальний сезон 2025-2026 Краматорська громада пройшла в умовах обстрілів інфраструктури міста.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко.

Опалювальний сезон у Краматорську закінчується цього тижня.

“Те, що місту вдалось пройти цю зиму з теплом, це колосальний перелік виконаних робіт — безсонних ночей, обстрілів ремонтних бригад, пошкоджені будинки, понівечені мережі, зруйновані теплопункти, підстанції та все те, про що не можна розголошувати під час війни.

Сьогодні обговорили з керівниками теплопостачальних організацій ключові моменти та технологічні процеси по завершенню опалювального сезону в громаді з 29 березня”, — написав керівник громади.

