Блочно-модульна котельня БМК 1000. Ілюстративне фото: Криворізька міська рада

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

У Краматорську планують збудувати блочно-модульну котельню потужністю 1000 кВт для медичного центру. На це з місцевого бюджету передбачили понад 3,4 млн грн. Роботами буде займатися підприємство з Київщини “Святовіт-ЛТД”.

Про цей тендер журналісти Вільного Радіо дізналися з платформи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлю оголосило комунальне некомерційне підприємство “Центр первинної медико-санітарної допомоги №1” Краматорської міської ради. Йдеться про будівництво котельні на твердому паливі на вулиці Василя Стуса. Кошти виділяють із місцевого бюджету.

Згідно з технічним завданням, проєкт передбачає повний цикл будівництва котельні. Зокрема:

підготовку території та земляні роботи;

облаштування фундаментів;

установлення будівель із блок-боксів;

монтаж обладнання та димової труби;

встановлення двох котлів;

прокладання трубопроводів і мереж;

облаштування заземлення та блискавкозахисту;

налагодження систем водопостачання та самих котлів, що працюють на твердому паливі;

благоустрій території, зокрема укладання покриття та встановлення огорожі.

Котельня матиме потужність 1000 кВт. Цього достатньо, щоб забезпечити опаленням одночасно кілька великих багатоповерхових будівель. Для порівняння: аби обігріти приміщення до 200-210 кв. м, вистачить котла потужністю 24 кВт.

Участь у тендері взяла одна компанія — ТОВ “Науково-виробниче підприємство “Святовіт-ЛТД”. Вона запропонувала виконати роботи за 3 438 613 грн, що майже дорівнює очікуваній вартості закупівлі.

Підрядник зареєстрований на Київщині, в місті Ірпінь, працює понад три з половиною роки. Компанія вже будувала щонайменше одну модульну котельню на території дитячої лікарні у Краматорську у 2023 році. На її будівництво з міського бюджету виділили 7,5 мільйона гривень.

Станом на 20 березня підприємство визначили переможцем, наразі очікують на підписання договору.

Роботи мають закінчити до грудня 2026 року. Тобто запустять котельню, ймовірно, вже після початку опалювального сезону.

