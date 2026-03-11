Укриття. Ілюстративне фото: Варта-4

Черкаська селищна рада шукає підрядника, який виготовить і встановить нове напівпідземне укриття для місцевих жителів. За планом, воно матиме 4 кімнати, два входи, вентиляцію, електику та санвузол.

Про заплановані роботи журналісти Вільного Радіо дізнались з платформи електронних закупівель Prozorro.

Кошти планують виділити з місцевого бюджету — очікувана вартість становить 7,55 мільйона гривень з ПДВ. Виконати роботи підрядник має до 24 квітня 2026 року.

Відповідно до технічної документації, укриття має бути напівпідземним, швидкозбірним, виготовленим повністю із залізобетонних блоків-модулів. Загальна площа споруди — не менше 95 квадратних метрів. Зовні завдовжки до 25 метрів і завширшки до 8 метрів, висота всередині має бути не менше 2,1 метра.

Укриття повинно мати два окремих входи з протилежних сторін, кожен — у вигляді тунелю зі сходами. Перед основним приміщенням обладнуються два тамбури з герметичними дверима. На входах мають бути металеві протипожежні двері, а над ними металевий навіс розміром не менше ніж 8 на 7 метрів із бетонною плитою під ним.

Для довідки: Черкаська селищна громада Краматорського району Донецької області станом на початок 2026 року не перебуває під тимчасовою окупацією. За даними мапи DeepState, вона розташована приблизно за 36 кілометрів від лінії фронту та знаходиться у безпосередній близькості до зони бойових дій. За даними місцевої влади та зведень, останні обстріли Черкаського зафіксували у січні та лютому 2026 року. Відповідно до даних від Міністерства розвитку громад та територій, станом на початок року всі населені пункти громади — це територія можливих бойових дій.

За вимогами, споруда має витримувати вибухову хвилю потужністю 100 кПа (кілопаскаль), зменшувати радіаційний вплив у тисячу разів, а також захищати від стрілецької зброї, осколків, артилерійських снарядів та авіабомб.

Укриття всередині мають поділити на чотири кімнати. Там також повинна бути вентиляція, повна електрика з освітленням і десятьма обігрівачами. Крім того, в укритті передбачили окремий санвузол з унітазом, умивальником і каналізацією.

Доставку всіх матеріалів і монтаж виконує постачальник за власний рахунок. Гарантія на споруду — не менше двох років.

Наразі влада шукає виконавців. Пропозиції від підрядників прийматимуть до 18:00 17 березня 2026 року. До 14 березня учасники можуть оскаржити умови закупівлі.

Зазначимо, у 2025 році Черкаська громада вже придбала одне захисне укриття на 100 людей. Станом на грудень минулого року його починали встановлювати. Відповідно до даних закупівель, в громаді витрачають не найбільше, і не найменше в області на цей напрямок. Повне порівняння та виокремлення лідерів закупівель укриттів в Донецькій області у 2025 році журналісти Вільного Радіо розібрали в окремому тексті.