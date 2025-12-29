Ожеледиця на дорогах. Ілюстративне фото: "РБК-Україна"

У вівторок, 30 грудня, на території Донецької області очікують чергового ускладнення погодних умов: Український гідрометеорологічний центр попереджає про ожеледицю І рівня небезпечності (жовтого). Розповідаємо, яких заходів безпеки рекомендують дотримуватися жителям регіону.

Попередження про ожеледицю опублікували у пресслужбі Краматорської міської ради.

Так, пішоходам рятувальники рекомендують рухатися повільно, уважно стежити за дорогою, уникати слизьких ділянок і різких рухів, а також обирати взуття з неслизькою підошвою.

Водночас водіїв закликають зменшити швидкість руху, дотримуватися безпечної дистанції, уникати різких маневрів і гальмувань, а також бути уважними на мостах, естакадах і перехрестях.

За можливості жителям області радять обмежити поїздки під час погіршення погодних умов.

