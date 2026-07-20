30 переселенців у геріатричних пансіонатах на Рівненщині залишили без виплат, — уповноважений з прав людини

Мешканці-переселенці пансіонату на Рівненщині. Фото: Офіс уповноваженого ВР з прав людини

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

На Рівненщині 30 переселенців у геріатричних пансіонатах залишилися без виплат: в Офісі уповноваженого з прав людини закидають бездіяльність Пенсійному фонду. Там кажуть, що причина відмови — формальне тлумачення законодавства.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, мешканцям Здолбунівського геріатричного пансіонату припинили або не призначили допомогу на проживання як ВПО. Обмеження до них застосувало місцеве управління Пенсійного фонду — як для людей на повному державному утриманні. Однак до установи їх влаштували вже після того, як через війну вони отримали статуси переселенців.

“Такий підхід не можна назвати просто помилкою. За формальним рішенням стояли реальні людські долі. Для цих людей допомога на проживання — це не додатковий бонус. Це можливість купити необхідні речі, ліки, відчути бодай мінімальну впевненість у завтрашньому дні. Саме тому державні органи повинні застосовувати закон не механічно, а з розумінням його мети — захистити людину”, — каже Лубінець.

Уповноважений звернувся до Мінсоцполітики, аби там підтвердили, що ВПО, яких після евакуації влаштували до геріатричних пансіонатів або інших закладів соціального захисту, не втрачають права на допомогу на проживання лише з цієї підстави. Згодом посадовець вніс подання начальнику ГУ Пенсійного фонду на Рівненщині — права 30 мешканців пансіонату поновили. Їм призначили виплати.

Дмитро Лубінець зазначив, що аналогічна ситуація склалася і в Кіровоградській області, де порушили права 102 людей. Деталей омбудсман не надав, однак зазначив: відповідних заходів вживають.

Нагадаємо, більш як сотню переселенців у Полтаві розмістили у будівлях дитячих садків із пліснявою та антисанітарією — це триває із 2022 року. В Офісі омбудсмана з прав людини вимагають усунути знайдені порушення. Там також закликають уряд провести комплексну перевірку всіх місць проживання переселенців в Україні.