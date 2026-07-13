Понад сотню ВПО у Полтаві розмістили у приміщеннях із пліснявою та антисанітарією, — Лубінець

Приміщення на Полтавщині, де мешкають ВПО. Фото: Офіс омбудсмана з прав людини

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Більш як сотню переселенців у Полтаві розмістили у будівлях дитячих садків із пліснявою та антисанітарією — це триває із 2022 року. В Офісі омбудсмана з прав людини вимагають усунути знайдені порушення. Там також закликають уряд провести комплексну перевірку всіх місць проживання переселенців в Україні.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його даними, ще у 2022-му влада Полтави розмістила 176 переселенців у комунальних будівлях — це дитячі садки, які не включені до Переліку місць тимчасового проживання. Люди мешкають у приміщеннях із пліснявою та антисанітарією.

“Переселенці старшого віку та з інвалідністю змушені користуватися дитячими унітазами й умивальниками. Пліснява. Антисанітарія. Відсутність безбар’єрності. В одних кімнатах живуть сторонні одне одному люди. Про масштаб проблеми я дізнався після того, як до мене звернулися ВПО, які відмовлялися переселятися з одного приміщення до іншого.

Мій представник виїхав на місце. Спочатку виявили один дитячий садок. Потім — другий. Згодом — третій. І стало очевидно: місцева влада не розв’язує проблему. Вона просто переміщує людей з одного непридатного приміщення в інше”, — каже Лубінець.

Він зазначив, що вимагатиме усунення кожного виявленого порушення — для цього вже відкрили провадження. Уповноважений також закликав уряд провести комплексну перевірку всіх місць проживання ВПО в Україні.

“Ми закликаємо людей евакуюватися з прифронтових територій. Переконуємо залишити власні домівки, щоб урятувати життя. Але що чекає на них після евакуації? Непристосовані для життя приміщення, неналежні санітарні умови, відсутність доступного середовища та роки очікування на розв’язання проблем. Так не має бути. Евакуація повинна означати не лише порятунок від війни, а й гарантію безпечних і гідних умов для життя”, — резюмував Лубінець.

Нагадаємо, Офіс омбудсмана з прав людини перевірив 20 транзитних центрів для евакуйованих та виявив низку порушень, зокрема відсутність опалення, хаос у координації та нестачу персоналу. Відомство пропонувало запровадити системний підхід до евакуації цивільних та подало до уряду конкретні пропозиції.