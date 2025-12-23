Підтримати
“30 ударів совком”: уродженця Білозерського підозрюють у вбивстві сестри, зятя та завданих літній жінці травмах

Богдан Комаровський
Уродженець Білозерського нібито через суперечку вбив свою рідну сестру та зятя, а також поранив хвору літню жінку. Йому загрожує довічне ув’язнення. 

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області. 

За даними слідства, 13 грудня 2025 року 63-річний мешканець Білозерського приїхав до селища Бокове, де мешкала його сестра з чоловіком. Під час спілкування вони посварились і гість поїхав додому, але вже наступного дня приїхав “миритись”.

Під час застілля суперечка спалахнула знову, а після удару від господаря чоловік тимчасово залишив подвір’я, кажуть у прокуратурі. Згодом він нібито повернувся вдарив кривдника, який стояв на подвір’ї, металевим совком по голові.

Уродженця Білозерського підозрюють у вбивстві сестри, зятя та завданих літній жінці травмах
Ймовірне знаряддя вбивства. Фото: прокуратура Донеччини

“У літній кухні він побив палицею прикуту до ліжка мати потерпілого, а, повернувшись до будинку, наніс не менше 12 ударів совком 56-річній сестрі. Також вдарив ще 18 разів тим же знаряддям зятя, коли той йшов на допомогу пораненій матері. Бувши впевненим, що позбавив життя усіх трьох членів родини, нападник втік додому”, — розповіли деталі правоохоронці. 

Наступного дня сусідка знайшла подружжя мертвими. За висновками судово‑медичної експертизи, вони загинули від відкритих черепно-мозкових травм. Тяжко травмовану 88‑річну жінку госпіталізували, її стан — критичний.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей, пов’язаному з домашнім насильством, та закінченому замаху на умисне вбивство ще однієї людини. Йому загрожує довічне ув’язнення.

