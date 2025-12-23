Уродженця Білозерського підозрюють у вбивстві сестри, зятя та завданих літній жінці травмах

Підозрюваний уродженець Білозерського. Фото: прокуратура Донеччини

Уродженець Білозерського нібито через суперечку вбив свою рідну сестру та зятя, а також поранив хвору літню жінку. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За даними слідства, 13 грудня 2025 року 63-річний мешканець Білозерського приїхав до селища Бокове, де мешкала його сестра з чоловіком. Під час спілкування вони посварились і гість поїхав додому, але вже наступного дня приїхав “миритись”.

Під час застілля суперечка спалахнула знову, а після удару від господаря чоловік тимчасово залишив подвір’я, кажуть у прокуратурі. Згодом він нібито повернувся вдарив кривдника, який стояв на подвір’ї, металевим совком по голові.

“У літній кухні він побив палицею прикуту до ліжка мати потерпілого, а, повернувшись до будинку, наніс не менше 12 ударів совком 56-річній сестрі. Також вдарив ще 18 разів тим же знаряддям зятя, коли той йшов на допомогу пораненій матері. Бувши впевненим, що позбавив життя усіх трьох членів родини, нападник втік додому”, — розповіли деталі правоохоронці.

Наступного дня сусідка знайшла подружжя мертвими. За висновками судово‑медичної експертизи, вони загинули від відкритих черепно-мозкових травм. Тяжко травмовану 88‑річну жінку госпіталізували, її стан — критичний.

Чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві двох людей, пов’язаному з домашнім насильством, та закінченому замаху на умисне вбивство ще однієї людини. Йому загрожує довічне ув’язнення.

