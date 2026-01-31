31 січня у Дружківці не буде вечірньої подачі води через низький обсяг постачання

31 січня 2026 року вечірньої подачі води у Дружківку не буде через малий обсяг її постачання. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Дружківці 31 січня 2026 року скасували вечірню подачу води місту. Причиною відсутності води став низький обсяг її надходження до системи водопостачання.

Про проблеми з водопостачанням повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

“У зв’язку з малим обсягом надходження води вечірньої подачі у місто Дружківка не буде”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українським захисникам вдається стримувати наступ російських військ і навіть покращувати свої позиції на Костянтинівському напрямку. Водночас окупаційна армія, не досягаючи успіхів на фронті, почала активніше бити по Костянтинівці та значно посилила удари безпілотниками по Дружківці.