31 січня у Дружківці не буде вечірньої подачі води через низький обсяг постачання

Євген Вакуленко
У Дружківці 31 січня 2026 року скасували вечірню подачу води місту. Причиною відсутності води став низький обсяг її надходження до системи водопостачання.

 

Про проблеми з водопостачанням повідомляє Дружківська міська військова адміністрація.

“У зв’язку з малим обсягом надходження води вечірньої подачі у місто Дружківка не буде”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українським захисникам вдається стримувати наступ російських військ і навіть покращувати свої позиції на Костянтинівському напрямку. Водночас окупаційна армія, не досягаючи успіхів на фронті, почала активніше бити по Костянтинівці та значно посилила удари безпілотниками по Дружківці.

