Дружківка у січні 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Наприкінці січня 2026 року українським захисникам вдається стримувати наступ російських військ і навіть покращувати свої позиції на Костянтинівському напрямку. Водночас окупаційна армія, не досягаючи успіхів на фронті, почала активніше бити по Костянтинівці та значно посилила удари безпілотниками по Дружківці.

Про ситуацію в Дружківці розповів в ефірі АрміяTV пресофіцер 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу Євген Алхімов.

За його словами, подекуди ЗСУ навіть покращують свої позиції на Костянтинівському напрямку.

“Тактика інфільтрації в нашій зоні у них, у росіян, останнім часом не дуже вдається. Групи вдається знищувати ще на підходах, а в окремих моментах ми навіть трохи покращуємо ситуацію”, — говорить Євген Алхімов.

Водночас відсутність просування дратує російські війська, тож вони почали частіше завдавати ударів по тилах ЗСУ на цьому напрямку.

“Ворог дуже щільно працює по нашій логістиці дронами й КАБами. Зараз їхня розвідка діє на Костянтинівці, і якщо фіксує будь-який рух — неважливо, чи це техніка, особовий склад або наземні роботизовані комплекси, — одразу наводить туди або КАБи, або артилерію. Вони буквально складають КАБами всі будинки, які ще там якось уціліли”, — пояснює Євген Алхімов.

Окрім Костянтинівки, ситуація ускладнюється і в сусідній Дружківці.

“По Дружківці дуже активно почали працювати дронами, зокрема здійснюють дистанційне мінування. Тож щодо просування у них усе дуже погано, зате свої зусилля проти нашої логістики вони значно посилили”, — зауважує пресофіцер.

Нагадаємо, окупанти 30 січня 2026 року намагалися активно штурмувати позиції бійців ЗСУ та НГУ на Покровському напрямку. Наступ росіян відбили. Під час оборони ліквідували десятки загарбників та знищили численні одиниці техніки.