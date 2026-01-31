Українські захисники протягом доби знищили чотири взводи росіян на Покровському напрямку. Скриншот відео: Третя бригада оперативного призначення НГУ “Спартан”

Окупанти 30 січня 2026 року намагалися активно штурмувати позиції бійців ЗСУ та НГУ на Покровському напрямку. Наступ росіян відбили. Під час оборони ліквідували десятки загарбників та знищили численні одиниці техніки.

Про ситуацію на Покровському напрямку розповіли в пресслужбі Національної гвардії України.

“Російське окупаційне командування кинула вперед близько 90 штурмовиків. Під прикриттям туману противник намагався просунутися на автомобілях, мототехніці та квадроциклах”, — пишуть в пресслужбі Національної гвардії.

Цю атаку відбили та знищили:

80 російських штурмовиків (ще двоє дістали поранень та двох взяли у полон);

10 квадроциклів;

4 мотоцикли;

6 автомобілів.

