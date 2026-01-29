Як громади Донеччини підтримували ЗСУ у 2025 році та на що витратили кошти. Колаж: Вільне Радіо

Кожен платник податків з Донеччини у 2025 році підтримував армію, навіть якщо цього не підозрює. Гроші військовим йдуть централізовано з державного бюджету, але тим не обмежується — місцеві адміністрації також вносять свій вклад навіть зі скромних бюджетів окупованих громад.

Журналісти Вільного Радіо зібрали рейтинг громад, який показує масштаби фінансування військових частин у громадах в розрізі регіону.

Дані про витрати з бюджетів 46 громад Донеччини, де є військові адміністрації, журналісти Вільного Радіо отримали у відповідь на інформаційні запити до кожної з ВА. Доповнені дані на основі аналізів бюджетів громад, які є у відкритому доступі.

Скільки загалом витратили на допомогу військовим військові адміністрації Донеччини протягом 2025 року

Підсумувавши витрати з місцевих бюджетів, які керівництво громад Донецької області спрямувало на допомогу українським військовим у 2025 році, отримуємо суму у понад 2,7 мільярда гривень. Це більше половини з усіх коштів, які у 2025 році ДонОВА перерахувала на потреби українських захисників.

Закономірності “менша громада — менші видатки” на Донеччині немає.

Втім, варто враховувати: не всі заробляють однаково. Якщо рейтинг вибудувати за відсотком витрат з бюджету конкретної громади, то послідовність у рейтингу суттєво зміниться.

На перше місце виходить Кальчицька громада, яка перерахувала на ЗСУ понад 80% свого бюджету. Водночас Краматорська та Костянтинівська громади поступилися другим і третім місцями, оскільки мають суттєві витрати на своїх територіях.

Для довідки: В інфографіці ми вирахували відсоток витрат, спираючись на дані про бюджетні витрати у 2025 році з порталу Open Budget Міністерства фінансів України та цифри витрат на оборону та військових з відповідей від адміністрацій.

Найбільшу частину свого бюджету віддають ті громади, які станом на початок 2026 року знаходяться в окупації. Зазвичай бюджети таких громад на 80–90 % складаються з державних дотацій.

Тобто з державного бюджету надають кошти на потреби адміністрацій в евакуації, а ці адміністрації частину грошей повертають “вище” в обласний бюджет. ДонОВА перераховує їх ЗСУ та звітує про це. Частина цих грошей — ті самі дотації з держбюджету, які проходять через кілька бюджетів, щоб потім опинитися у ЗСУ.

Співвідношення коштів, які з бюджетів громад Донецької області виділили на ЗСУ протягом 2025 року, до загального обсягу витрат. Мапа: Вільне Радіо

З бюджетів 25 громади Донецької області виділяли від 20 до 452 мільйонів гривень на допомогу військовим

Прифронтові громади намагаються знаходити кошти на оборонні споруди для посилення захисту. Водночас громади, які вже окуповані, більше допомагають військовим безпілотниками, автомобілями та іншою технікою. Підтримують громади як військові частини напряму, так і передаючи кошти в інші бюджети.

Для довідки: Військові адміністрації можуть напряму допомогти тільки тим військовим формуванням, які юридично зареєстровані на їхній території або боронять державу на території громади. Звертатись у таких випадках треба до керівництва військових адміністрацій. Тим, хто критеріям не відповідає, відмовляють.

Витрати по прямих запитах від військових наразі також координують на рівні області.

“Сум як таких ми запланувати не можемо, бо працюємо за заявками військових частин. Уже з початку року (2026-го, — ред.) вони починають надходити. Далі це погоджують через область, і ми надаємо субвенції військовим частинам. Але скільки заявок погодять, а скільки ні, вирішує вище військове керівництво й обласна адміністрація. Ці кошти проходять через департамент фінансів”, — уточнює по бюджету Удачненської громади начальник селищної військової адміністрації Валерій Дугельний в інтервʼю Вільному Радіо.

Так, протягом 2025 року з місцевих бюджетів найбільше коштів виділили такі громади:

Бахмутська громада отримала чотири запити від військових. Щоб допомогти, витратили 23,7 млн грн. Крім цього, з місцевого бюджету віддали 410,5 млн грн до обласного бюджету Донеччини, які згодом витрачали на оборону та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій у регіоні.

Загалом на військо тут витратили 452,3 млн грн . Кошти спрямовували на матеріально-технічне забезпечення та покращення боєздатності військових частин;

Краматорська громада минулого року виділила на потреби армії з бюджету 361,7 млн грн. З них 79,9 млн грн спрямували на фінансування 24 звернень від військових частин, які надійшли протягом року. Для захисників купували безпілотники, системи радіозв’язку, засоби радіоелектронної боротьби, автозапчастини та оплачували ремонт техніки. Ще 200,5 млн грн витратили на будівництво оборонних фортифікацій у громаді — закуповували будівельні матеріали, антидронові сітки, загороджувальні піраміди та оплачували будівельні роботи. Ще 64 млн грн перерахували в обласний бюджет на потреби армії;

Костянтинівська громада у 2025 році витратила з місцевого бюджету на ЗСУ щонайменше 268,8 млн грн. Найбільшу суму — 138 млн грн — віддали на потреби ЗСУ до державного бюджету (далі ці гроші розподіляли вже на державному рівні).

Ще 121,2 млн грн витратили, щоб допомогти по 17 прямих запитах від військових частин. За ці кошти купували безпілотники, роботизовані комплекси та засоби зв’язку. Додатково 5,6 млн грн виділили на облаштування оборонних споруд.

Додатково перевірити дані про трансфери в обласний бюджет нам не вдалося, оскільки тут щомісяця публікують звіти про виконання бюджету без цих уточнень. У запланованому наприкінці 2024 року розподілі грошей в область планували віддати частину грошей, але на інші потреби;

Торецька громада допомогла ЗСУ на 228,9 млн грн. Протягом року громада отримала 18 запитів від військових частин і чотири — від інших військових формувань. Щоб підтримати їх витратили 160 млн грн. Ще 68,9 млн грн віддали до обласного бюджету, щоб ті закривали потреби ЗСУ на Донеччині;

Курахівська громада протягом року отримала 27 запитів від військових, і витратила на них з бюджету 49,6 млн грн. Для захисників купували безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, комплектуючі до них та автомобілі. Ще 10,4 млн грн спрямували на посилення оборони — зокрема на закупівлю загороджувального колючого дроту, будівельних скоб та малопомітних перешкод. Ще 85 млн грн перерахували в обласний бюджет на потреби оборони. Загалом на підтримку армії витратили 145,1 млн грн;

Покровська громада за рік перерахувала щонайменше 130,2 млн грн на потреби захисників. Зокрема, відповідно до даних бюджету громади, 12,6 млн грн спрямували на закупівлю автомобільних шин і безпілотників для стрілецького батальйону поліцейських, безпілотників та комплектуючих до них, автомобілів і засобів радіоелектронної боротьби для військових частин, автомобільних запчастин, засобів резервного живлення, безпілотників та обладнання для них для бійців Національної гвардії, а також на оплату ремонту автомобілів для поліцейських. Ще 114 млн грн перерахували до обласного бюджету на потреби оборони та 3 млн грн — Криворізькій сільській громаді на посилення захисних споруд;

Кальчицька громада за рік спрямувала з місцевого бюджету 95,2 млн грн. Із них 35,5 млн грн виділили на фінансування 13 запитів від військових частин — зокрема на купівлю безпілотників, комплектуючих до них та забезпечення військових обладнанням. Ще 59,7 млн грн віддали до обласного бюджету, щоб там розподілили на потреби ЗСУ по області;

Соледарська громада виділила ЗСУ майже 27,7 млн грн по 15 зверненнях військових частин. Загалом звернень було 17, однак у двох випадках відмовили, оскільки підрозділи боронять державу поза межами громади. Ще 65,9 млн грн тут перерахували в обласний бюджет. 24,1 млн грн з них спрямували на закупівлю оборонних споруд у Сіверській та Званівській громадах та 41,7 млн грн на інші оборонні заходи. Загалом тут на оборону витратили 93,6 млн грн;

Авдіївська ВА отримала п’ять запитів від військових і спрямувала на їх потреби з місцевого бюджету 4 390 000 грн. Для захисників купували автомобілі підвищеної прохідності, безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, нагороди та іміджеву продукцію. Крім цього протягом року з місцевої скарбниці перерахували 80,1 млн грн в обласний бюджет на потреби оборони. Отже, загалом тут передали війську 84,5 млн грн;

Світлодарська громада допомогла військовим на 80,4 млн грн. Більшість цих коштів — 79,2 млн грн — перерахували до обласного бюджету на потреби оборони. Ще 700 тис. грн спрямували на допомогу силовим структурам та 500 тис. грн — до державного бюджету для потреб військової частини. Для військових купували безпілотники та запчастини до них;

Мангушська громада витратила на потреби ЗСУ 69,2 млн грн. У громаді зазначили, що задовольнили всі запити військових, однак їх кількість та конкретні статті витрат не уточнили.

Перевірити перерахування в обласний бюджет з відкритих даних нам не вдалося. Тут регулярно публікують зміни до бюджету, пишуть, що додають до розпоряджень додатки, але не роблять це взагалі, або додають тільки “доходи”;

Очеретинська громада допомогла військовим на 3,9 млн грн. Кошти виділили у відповідь на сім запитів від військових частин. Купували безпілотники, засоби радіоелектронної боротьби, супутникові станції Starlink та запчастини до обладнання. В обласний бюджет тут перерахували на потреби оборони 63 млн грн. Загалом на допомогу ЗСУ громада спрямувала 66,9 млн грн;

Ольгинська громада витратила на допомогу військовим 64,5 млн грн. Майже всю суму передали до обласного бюджету. Втім мали також одне звернення від військової частини, яка зареєстрована тут, на 1 млн грн на закупівлю портативних електростанцій, модемів, генераторів та ноутбуків. Ще 500 тис. грн спрямували для стрілецького батальйону поліції на Донеччині. Категорії витрат не уточнювали;

Сіверська громада допомогла ЗСУ на 61,5 млн грн. Тут були рекордні для регіону 68 звернень від військових частин. За ці кошти купували транспорт, техніку для будівництва оборонних споруд та інші технічні засоби. Окремих перерахувань в обласний бюджет на оборону, судячи з даних оприлюдненого бюджету, тут не було;

Мар’їнська громада витратила протягом року на ЗСУ 56,8 млн грн. У документах витрати зазначили лише як “заходи з оборони” без додаткових уточнень. Ці надані нам дані про витрати співпадають з тим, що є у бюджеті , де вказали, що 19,5 млн грн спрямували в обласний бюджет та ще 37,2 млн грн “іншої дотації на заходи з оборони”;

Старомлинівська громада допомогла військовим на 52,9 млн грн. По чотирьох запитах від військових частин тут купували безпілотники та роботизовані комплекси, а також перераховували гроші в обласний бюджет. Надані нам на запит дані про витрати теж співпадають з даними у бюджеті . Відповідно до них, 49,9 млн грн перерахували в обласний бюджет та ще 3 млн грн — напряму військовим частинам;

Іллінівська ВА відмовилась надати будь-як дані про кількість запитів від військових та витрачені суми. Водночас за даними бюджету громади, з місцевої скарбниці перерахували 49,1 млн грн в обласний бюджет для фінансування підготовки громади до оборони;

Мирненська громада додатково виділила українським захисникам 39,5 млн грн. З них 2 млн грн виділили двом військовим частинам на закупівлю безпілотників, комплектуючих до них та автомобілів. Інше — передали з місцевого бюджету до обласного на потреби ЗСУ;

Микільська ВА відмовилась надати будь-як дані про кількість запитів від військових та витрачені суми у відповідь на запит. Водночас, за даними бюджету громади, з місцевої скарбниці 25,2 млн грн витратили на допомогу військовим частинам у матеріально-технічному забезпечені. Ще 11,4 млн грн перерахували в обласний бюджет на потреби оборони в регіоні. Загалом тут витратили на оборону щонайменше 36,6 млн грн;

Великоновосілківська громада загалом виділила військовим 36,4 млн грн. 9,4 млн грн — на потреби військових частин за трьома запитами, 8,4 млн грн — на закупівлю малопомітних перешкод, будівельних скоб і сіток для захисту від безпілотників, 18,5 млн грн — віддали до обласного бюджету на потреби оборони;

Маріупольська громада повідомила про обмежені можливості фінансування, однак попри це спрямувала 33,4 млн грн на потреби ЗСУ. Кошти надали не з бюджету громади, а від місцевих комунальних підприємств в евакуації та благодійних фондів. Їх витратили на необхідні матеріали, проте без уточнення переліку. Тут у бюджеті дійсно немає жодної подібної статті витрат;

Для довідки: З 2022 року в Маріупольській міській раді не було кворуму депутатів, бо частина обранців залишилася в окупації. Тож адміністрація має тільки 1/12 від бюджету 2022 року весь цей час. Там закласти нові витрати на оборону можливості не було. У квітні 2025 року в Маріупольській громаді створили військову адміністрацію, а в грудні призначили її начальника. Це дає доступ до всіх коштів та можливість передивитись витрати додатково після завершення процедур оформлення повноважень очільника ВА.

Слов’янська громада змогла допомогти військовим на 28,2 млн грн. Йдеться про шість звернень від військових частин на придбання безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби та відеозв’язку. Перерахувань в обласний бюджет тут не було;

Добропільська громада протягом року отримала сім запитів від військових і витратила на них трохи більше 20 млн грн. Кошти спрямували на будівництво фортифікаційних споруд та закупівлю необхідних матеріалів. В останній версії бюджету йдеться, що в обласний бюджет на потреби оборони тут перерахували 2,3 млн грн. Отже, загалом тут на оборону витратили 22,3 млн грн;

Званівська громада спрямувала на потреби ЗСУ 21,7 млн грн. З них 1,4 млн грн перерахували військовим як пряму допомогу, а на 20,3 млн грн закуповували матеріали за запитами військових.

Зазначимо, тут немає актуальних розпоряджень щодо бюджету 2025 року, де можна було б перевірити трансфери в інші бюджети;

Сартанська громада витратила на допомогу військовим 20,5 млн грн. Кошти розподілили між 12 підрозділами, які звернулись до адміністрації. Тут є тільки звіт про виконання бюджету за 9 місяців і в ньому немає згадок про трансфери в обласну скарбницю.

З бюджетів 18 громад Донеччини протягом 2025 року спрямували на ЗСУ від 19 млн грн до 150 тисяч

Гродівська громада спрямувала майже 19,7 млн грн на матеріально-технічне забезпечення українських захисників за зверненнями від військових частин.

На офіційному сайті громади остання інформація про бюджет є у звіті за 9 місяців 2025 року, і в ній немає даних про трансфери в обласний бюджет;

Волноваська громада за рік отримала чотири запити від військових частин і виділила на їх фінансування 17,1 млн грн. За ці кошти купували автомобілі, безпілотники, антени, зарядні пристрої, підсилювачі сигналу для БПЛА, навігаційні модулі та акумулятори для дронів.

Перевірити дані в бюджеті тут нам не вдалося, оскільки сторінка з розпорядженнями місцевого очільника заблокована паролем;

Хлібодарівська громада допомогла ЗСУ на 14,9 млн грн. Кошти виділили у відповідь на одне звернення від військової частини щодо закупівлі автомобілів.

Розпорядження щодо бюджетів тут не публікують , тому перевірити трансфери в обласну скарбницю нам не вдалося ;

Часовоярська громада витратила 13,2 млн грн на допомогу ЗСУ. Протягом року тут отримали 20 звернень від військових частин щодо придбання засобів резервного живлення, радіоелектронної боротьби, оплати ремонту техніки, безпілотників і комплектуючих до техніки. Остання редакція трансферів доступна від вересня 2025 року. Тоді з місцевого бюджету в обласний на потреби оборони перерахували 2,7 млн грн. Загалом на оборону тут витратили щонайменше 15,9 млн грн;

Лиманська громада витратила 12,4 млн грн на фінансування потреб дев’яти звернень від військових, які надійшли протягом року. Для захисників купували засоби радіоелектронної боротьби, запчастини до них, оплачували модифікацію безпілотників та обслуговування техніки. Окремих переказів грошей в обласний бюджет тут не було ;

Удачненська громада допомогла військовим напряму на 10,8 млн грн (закрили чотири звернення від військових частин). На 1,6 млн грн купували військове обладнання. Ще 9,1 млн грн виділили з резерву громади на будівництво оборонних споруд. В розпорядження області тут нічого не перераховували ;

Селидівська громада витратила на допомогу ЗСУ 3,7 млн грн. Прямих запитів від військових до керівництва громади не надходило. Натомість більшу частину коштів спрямували на фінансування роботи комунальних служб із Селидового, які будували оборонні споруди. Водночас в обласний бюджет перерахували ще 3,7 млн грн на потреби оборони. Загалом тут витратили 7,4 млн грн;

Олександрівська громада спрямувала на потреби українських захисників 7,1 млн грн. З них 5,3 млн грн перерахували в обласний бюджет на підтримку оборони. Також купували безпілотники для військової частини та перераховували субвенції СБУ, поліції й ДСНС;

Вугледарська громада у 2025 році отримала два запити від військових і виділила на них 6,5 млн грн. Кошти спрямували на матеріально-технічне забезпечення, закупівлю безпілотників та запчастин до них. Тут публікують щомісяця звіти про виконання бюджету, але там немає даних трансферів. У першій версії бюджету трансферів в область не планували ;

Черкаська громада отримала 10 звернень від військових частин і виділила для них 4,5 млн грн. За ці кошти купували засоби радіоелектронної боротьби, будівельні матеріали, засоби обігріву, безпілотники, запчастини для ремонту автомобілів, зарядні станції, прилади нічного бачення та тепловізійні приціли. Кошти в область на потреби оборони не перераховували, але окремо виділили в бюджеті 500 тисяч на допомогу ЗСУ. Загалом тут допомогли ЗСУ на 5 млн грн;

Миколаївська ВА, отримувала протягом року запити від військових частин та всіх їх задовольнили, але кількість запитів та суми озвучити відмовились. Водночас, за даними бюджету громади, ця громада перерахувала щонайменше 4,5 млн грн на забезпечення військових частин ЗСУ, Національної гвардії України;

Комарська громада, за даними бюджету громади, перерахувала в обласну скарбницю 2,6 млн грн на потреби українських оборонців. Окремих витрат за запитами військових тут не вказують;

Святогірська громада витратила на потреби оборони 595 000 грн. За ці кошти допомагали не лише військовій частині з придбанням безпілотників, а й ремонтували техніку для ДСНС, оплачували матеріали для СБУ та купували зарядні станції для поліції. За підсумками 9 місяців 2025 року було відомо , що до обласного бюджету перерахували на потреби оборони 2 млн грн. Актуальніших даних немає. Загалом громада спрямувала на оборону щонайменше 2,5 млн грн;

Дружківська громада протягом року отримала вісім запитів від військових частин і спрямувала на них 2,2 млн грн. У громаді зазначили лише загально, що кошти пішли на “закупівлю майна та покращення матеріальної бази”. Перерахувань в обласний бюджет на потреби ЗСУ тут не було ;

Андріївська громада за рік отримала три звернення від військових частин. На їхні потреби виділили 2,2 млн грн, які витратили на ремонт автомобілів, купівлю приладів нічного бачення та телевізійних прицілів. Остання редакція додатка бюджету із трансферами доступна від березня і в обласний бюджет тоді нічого не перераховували ;

Новодонецька громада на допомогу ЗСУ спрямувала 1,1 млн грн. За ці кошти у відповідь на п’ять запитів від військових частин купували безпілотники, засоби спостереження та електростанцію. Остання редакція бюджету тут є від серпня і в ній немає даних про дотації на оборону в обласний бюджет;

Шахівська ВА отримала один запит від військових частин і витратила на нього 1,1 млн грн з бюджету громади. Усі кошти спрямували на придбання безпілотників.

На сайті громади можна знайти документ бюджету на 2025 рік , в якому немає планів трансфертів до будь-якого бюджету на оборону. Впродовж року до нього могли вносити зміни, втім відповідних розпоряджень тут не публікують ;

Криворізька громада витратила 150 000 грн на закупівлю для військових безпілотників і запчастин до них. Перерахувань в обласний бюджет на оборону не було .

Зазначимо, керівництво трьох громад Донеччини відмовилися повідомляти, чи надходили до них запити від військових та чи виділялися на їхні потреби кошти з бюджету. Тож витрати Іллінівської, Миколаївської та Микільської громад можуть бути трохи більшими. В матеріалі використані дані про перерахування грошей на потреби оборони в останніх розпорядженнях щодо бюджетів 2025 року Миколаївської ВА, Іллінівської ВА та Микільської ВА.

Три громади області не виділяли коштів на допомогу ЗСУ, — відповіді ВА

Серед тих, хто протягом 2025 року не отримував запитів від військових — Білозерська, Новогродівська та Мирноградська військові адміністрації.

В бюджетах Білозерської та Новогродівської ВА теж немає трансферів на оборону у 2025 році. По Мирноградській громаді перевірити дані додатково не вдалося з наявних відкритих даних на сайті адміністрації. В своїх соцмережах тут публікують час від часу інфографіки звітів виконання бюджету, втім статтю трансфертів тут виділити можливості немає.

Нагадаємо, журналісти Вільного Радіо робили схожий аналіз витрат на оборону за підсумками 2022 та 2023 років. Тоді з Бахмутського бюджету виділяли на оборону майже у п’ять разів менше, а в Костянтинівській ВА вдвічі менше. Водночас у Маріуполі тоді перераховували на оборону в 11 разів більше.