Понад 4,1 мільярда гривень спрямувала Донецька ОВА на підтримку Сил оборони у 2025 році. Коштом обласного та місцевих бюджетів для українських оборонців закуповували обладнання. Це найбільший показник серед регіонів.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його даними, протягом 2025 року влада Донеччини спрямувала на підтримку Сил оборони понад 4,1 мільярда гривень. Це були кошти як обласного, так і місцевих бюджетів.

Так, 1,4 мільярда гривень — внесок безпосередньо з обласного бюджету. Зі слів посадовця, це найбільший показник серед усіх областей України. Цим коштом підтримували військових, які безпосередньо боронять Донецьку область.

До прикладу, допомогу витрачали на вантажні фургони та бронювання автівок. Ще частина грошей — на засоби РЕБ, закупівлю безпілотників та FPV-дронів.

