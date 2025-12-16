Українські військові. Ілюстративне фото: Міноборони

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Влада Донецької області спрямувала 12 мільйонів гривень на підтримку військових. Кошти отримали підрозділи, які безпосередньо боронять регіон від окупантів.

Про це відзвітував голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Рішення про чергову підтримку оборонців регіону ухвалювали на засіданні Ради оборони області, сьогодні, 16 грудня 2025 року. Сили оборони отримають ще 12 мільйонів гривень на свої потреби.

Зокрема, йдеться про закупівлю засобів радіоелектронної боротьби, БПЛА та FPV-дронів. Зі слів Філашкін, таке устаткування нині “критично необхідне військовим на передовій”.

“Щиро дякую захисникам і захисницям, які боронять Донеччину та всю Україну, за самовідданість, мужність і відповідальну службу. Область і надалі робитиме все можливе для їх підтримки”, — запевняє голова ОВА.

Нагадаємо, на тлі погіршення безпекової ситуації зі Святогірська та восьми населених пунктів його громади оголосили примусову евакуацію дітей.