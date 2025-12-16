Підтримати
Зі Святогірська та ще восьми населених пунктів громади оголосили примусову евакуацію дітей (СПИСОК)

Богдан Комаровський
Читати російською

На тлі погіршення безпекової ситуації зі Святогірська та восьми населених пунктів його громади оголосили примусову евакуацію дітей. 

Про це повідомили у Святогірській МВА.

Рішення ухвалювали під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Ймовірно, воно пов’язане з погіршенням безпекової ситуації.

Так, обов’язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб з окремих населених пунктів Святогірської громади стосується:

  • м. Святогірськ;
  • с. Богородичне;
  • с. Тетянівка;
  • с. Долина;
  • с. Краснопілля;
  • с. Мазанівка;
  • с. Маяки;
  • с. Сидорове;
  • с. Пришиб.

“Проте евакуація стосується не лише дітей, тому якщо ви проживаєте на території громади та маєте намір і бажання евакуюватися, просимо звертатися за вищевказаними контактами. Наголошуємо, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно”, — написали у Святогірській ВА.

Там закликали звертатися по допомогу за цим номером телефону: +38 (099) 073-81-62. Також дзвонити можна до партнерських гуманітарних організацій:
  • BASE UA – +38 (050) 274-70-61;
  • “Янголи спасіння” – 0800-334-620.

Нагадаємо, “Нова пошта” 16 грудня оголосила про припинення роботи свого останнього відділення у Святогірську, де місцеві могли не лише отримати та відправити пакунки, а й скористатися інтернетом та підзарядити свої гаджети. Компанія закриває відділення через погіршення безпекової ситуації.

