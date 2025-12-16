Евакуація дітей. Ілюстративне фото: ГУНП Донеччини

На тлі погіршення безпекової ситуації зі Святогірська та восьми населених пунктів його громади оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це повідомили у Святогірській МВА.

Рішення ухвалювали під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Ймовірно, воно пов’язане з погіршенням безпекової ситуації.

Так, обов’язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб з окремих населених пунктів Святогірської громади стосується:

м. Святогірськ;

с. Богородичне;

с. Тетянівка;

с. Долина;

с. Краснопілля;

с. Мазанівка;

с. Маяки;

с. Сидорове;

с. Пришиб.

“Проте евакуація стосується не лише дітей, тому якщо ви проживаєте на території громади та маєте намір і бажання евакуюватися, просимо звертатися за вищевказаними контактами. Наголошуємо, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно”, — написали у Святогірській ВА.

Там закликали звертатися по допомогу за цим номером телефону: +38 (099) 073-81-62. Також дзвонити можна до партнерських гуманітарних організацій:

BASE UA – +38 (050) 274-70-61;

“Янголи спасіння” – 0800-334-620.

Нагадаємо, “Нова пошта” 16 грудня оголосила про припинення роботи свого останнього відділення у Святогірську, де місцеві могли не лише отримати та відправити пакунки, а й скористатися інтернетом та підзарядити свої гаджети. Компанія закриває відділення через погіршення безпекової ситуації.