На тлі погіршення безпекової ситуації зі Святогірська та восьми населених пунктів його громади оголосили примусову евакуацію дітей.
Про це повідомили у Святогірській МВА.
Рішення ухвалювали під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької області. Ймовірно, воно пов’язане з погіршенням безпекової ситуації.
Так, обов’язкова евакуація родин з дітьми у примусовий спосіб з окремих населених пунктів Святогірської громади стосується:
“Проте евакуація стосується не лише дітей, тому якщо ви проживаєте на території громади та маєте намір і бажання евакуюватися, просимо звертатися за вищевказаними контактами. Наголошуємо, що вся допомога з евакуації надається безкоштовно”, — написали у Святогірській ВА.
Нагадаємо, “Нова пошта” 16 грудня оголосила про припинення роботи свого останнього відділення у Святогірську, де місцеві могли не лише отримати та відправити пакунки, а й скористатися інтернетом та підзарядити свої гаджети. Компанія закриває відділення через погіршення безпекової ситуації.