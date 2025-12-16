Відділення "Нової пошти" №2 у Костянтинівці. Ілюстративне фото: "Нова пошта"

“Нова пошта” 16 грудня оголосила про припинення роботи свого останнього відділення у Святогірську, де місцеві могли не лише отримати та відправити пакунки, а й скористатися інтернетом та підзарядити свої гаджети. Компанія закриває відділення через погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомили у пресслужбі “Нової пошти”.

“Ми до останнього відтягували цей момент, але ситуація стала критично небезпечною. Через щільні обстріли, наближення фронту та полювання дронів на автівки, ми закриваємо наше останнє відділення у Святогірську. Усім працівникам, як завжди після евакуації, ми пропонуємо роботу в інших містах та департаментах компанії”, — повідомили у компанії.

Там зазначили, що роботу останнього відділення у Святогірську до його закриття забезпечували п’ятеро працівників “Нової пошти”: керівниця відділення Людмила, операторка Поліна, приймальник Євген і два водії Сергій та Сергій.

Протягом листопада мешканці Святогірська надіслали та отримали через це відділення 3458 посилок, тобто у середньому 115 на день.

Попри припинення роботи у Святогірську, на Донеччині компанія залишається, а також вже до кінця 2025 року планує відкрити два нові відділення в інших населених пунктах.

“Попри вихід компанії зі Святогірська, ми залишаємось на Донеччині. Продовжують працювати 37 відділень Нової пошти, ще два нових плануємо відкрити до кінця року. Крім того, ми розвиваємо мережу поштоматів, щоб люди могли отримувати посилки, уникаючи скупчень та зайвого ризику. Їх зараз 181”, — додали у “Новій пошті”.

Там також стверджують, що за першої можливості компанія повернеться до Святогірська, як зробила це після деокупації міста у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, раніше у грудні на тлі погіршення безпекової ситуації на Донеччині припинив роботу міжнародний поштовий перевізник Meest. У компанії не видають та не приймають посилки, а фізичні відділення — закрили.